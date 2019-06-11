Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Şampiyonlar Ligi için önümüzdeki sezon zirve hesapları yapan Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim’in talimatları doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor. Takımın omurgasını uzun yıllar birlikte devam edecek oyuncu grubundan oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılar bu grubu destekleyecek tecrübeli yıldızlarla ve kiralanabilecek etkili oyuncularla da temasta... Galatasaray’ın kiralık olarak kadroya katma hedefinde olduğu isimlerden biri de Cimbom’un eski gözbebeği Armindo Bruma... 2017 yılında 15 milyon avroya Leipzig’e satılan Portekizli futbolcu, Alman kulübünde istenmeyen adam hâline geldi.

ALTERNATİFLİ HÜCUM HATTI

Leipzig’in yeni teknik ekibi tarafından düşünülmeyen 1994 doğumlu futbolcu, Galatasaray ile iletişim hâlinde... Sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek isteyen Bruma, Galatasaraylı yetkililere haber göndererek “Benim için hiçbir bir problem yok, ben Galatasaray’a gelirim. Siz kulübümle konuyu çözün” dedi. Hücum hattını alternatifli şekilde oluşturmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, Bruma’nın kiralanması için yönetimden bütün şartların zorlanmasını istedi.

ŞOV YAPMIŞTI

Geride bıraktığımız sezonda Leipzig’de 27 maça çıkan Bruma, üç gol atıp üç asist yaptı. Portekizli futbolcu 2016-17 sezonunda Galatasaray’da üstün bir performans sergileyip 20 gole katkı sağlamıştı.

DEĞERİNİ BULAN GÖNDERİLEBİLİR

Teknik heyetin futbolcu gönderilmesi için ana kural belli oldu: Değerini bulan gidebilir. Teknik Direktör Fatih Terim, yönetimle yaptığı zirvede değerini bulan her oyuncunun gidebileceğini bildirdi. Gönderilecek oyuncuların yerine de yeni takviyelerin yapılacağı ve alternatif listesinin hazır olduğu ifade edildi.

GOMIS'IN AKLI BURADA

Geçen sezon başında ani kararla Suudi Arabistan’a satılan Bafétimbi Gomis, tabiri yerindeyse sarı-kırmızılı kulübü unutamıyor. Yeni sezonda Türkiye’ye geleceği yönündeki transfer haberleri çıkan Fransız forvet Türkiye’de gönlünün Galatasaray’dan yana olduğunu ifade etti.