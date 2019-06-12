Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamren, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, özellikle ilk yarıda çok iyi bir futbol ortaya koyduklarını dile getirdi.

İlk yarıda birçok şans yakaladıklarını ve üçüncü golü de atabilecekleri fırsatları değerlendiremediklerini ifade eden Hamren, "Kontrataklarla başka goller de bulabilirdik. Güçlü bir defans yaptık, bu rakibin ataklarına atılan bir tokat gibiydi. İkinci yarıyı iyi yönettik, zekice oynadık. Birlikte güçlü kaldık. Maçı aldık, kazanmak zorunda olduğumuz bir maçı kazandık. Gerçekten çok iyi bir galibiyet oldu." diye konuştu.

Maç planlarının, birlikte ve sahada sağlam duran bir takım görüntüsü vermek olduğunu söyleyen Hamren, şöyle devam etti:

"Arnavutluk’u yendikten sonra bu maç çok önem taşımıştı. Ancak ikinci yarı çok iyi değildik, daha iyi kontrataklar bulabilirdik. Özellikle set oyununda çok daha iyi olmak için çabaladık. Bizim adımıza olabilecek en iyi senaryo oldu. Takımımız ve taraftarımız bugün fantastikti. İzlanda olarak bunu birlikte başardık. 3 puan aldık. Hep birlikte fantastik bir iş çıkardık. Bu futbol, kazanmak zorunda olduğumuz bir maçı kazandık. Birçok şans yakaladık. Bu seviyeye çıkmak için 2 hafta boyunca çok çalıştık. 2 hafta, fizik olarak bu noktaya çıkabilmek açısından uzun bir süre değil. Bunlar hep adım adım olan şeyler. Onlar kazansaydı çok zor durumda kalabilirdik. Rakibin sakat oyuncuları vardı. Futbolda bu sakatlıklar her zaman var. Biz maça odaklandık ve mutluyuz."