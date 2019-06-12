Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cahit Eroğul

Çok değil daha üç gün önce dünya şampiyonu Fransa’yı dize getirmemiş miydik? Bütün dünya bizi konuşuyordu, biz ise üç gündür maçtan çok İzlanda’daki havaalanı işkencesini… Her ne kadar Fransa’yı yenmiş olsak da ne diyordu Şenol Güneş; “Grupta bizim asıl rakibimiz İzlanda…” Öyleyse Reykjavik’ten yarım puanla bile dönsek kârdı bizim için. İlk yarım saat millî takım akordu bozuk enstrüman gibiydi. Her kafadan ayrı bir ses çıkıyordu. Top kaptırmalar, adam kaçırmalar, pozisyon hataları… Hâl böyle olunca da biri serbest vuruş, diğeri korner organizasyonunda iki duran topta arka direkte unutulan Sigurdsson imzalı iki gol gördük kalemizde: 2-0. Şoktan çıkmak için bize acil bir gol gerekiyordu. Takım toparlamış, İzlanda’nın üstüne üstüne gitmeye başlamıştı. 40’ta İrfan Can’ın kornerinde bu defa kafayı Dorukhan yapıştırıyor, ay-yıldızlılara umut veriyordu: 2-1.

Kilidi kıramadık

Şenol Hoca, ikinci yarıya Kenan Karaman’ın yerine Yusuf Yazıcı’yı alarak başladı. 50’de Hakan Çalhanoğlu’nun yaklaşık 30 metreden frikiği direğin bir karış dibinden auta gidince tabelayı değiştiremedik. İzlanda klasik oyun şekliyle hava toplarıyla etkili olmaya çalışıyor, biz ise dantel dantel işleyerek kale önüne kadar getirdiğimiz topları son vuruş eksikliği yüzünden heba edip duruyorduk. Güneş ikinci hamleyi İrfan Can-Abdülkadir değişikliğiyle yaptı. Uzun boylu bir takıma karşı, kadronun en kısalarından biri oyundaydı yani. Ama Abdülkadir’in hızı İzlanda’nın dengesini bozabilirdi. Nitekim birkaç deneme bizi heyecanlandırsa da gol getirmedi. Yusuf’un uzaklardan yoklaması da kaleciye takıldı. Son dakikalardaki çabalarımız da tabelayı değiştirmeyince Reykjavik’ten eli boş döndük...

Kaçan balık büyük

Fransa’yı devirerek büyük moral depolayan A Millî Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde 0 puanla küme düşen ve dünkü karşılaşmaya kadar oynadığı son 19 maçtan yalnızca üçünü kazanabilen İzlanda’ya mağlup olarak önemli bir avantajı kaçırdı. Millîler berabere bile kalsa maç öncesi 6 puanda bulunan rakibiyle arasındaki üç puanlık farkı korumuş olacaktı. Türkiye’de oynanacak rövanş karşılaşması da düşünüldüğünde grupta ikincilik açısından önemli bir avantaj yakalanacak ve EURO 2020’ye katılma yolunda büyük bir engel aşılmış olacaktı. Fakat kuzey ülkesinin kuleleri her zamanki gibi duran toptan buldukları iki golle istediklerini aldı. Fransa’nın deplasmanda Andorra’ya fark atmasıyla birlikte grupta puanlar eşitlendi. Türkiye, Fransa ve İzlanda 9’ar puanla yan yana dizildi. Kalan maçlarda Fransa ile dışarıda, İzlanda’yla ise evimizde karşılaşacağız.

İZLANDA’YA AKIN ETTİLER

Millîleri desteklemek için İngiltere, Norveç ve Danimarka’dan gelen gurbetçi vatandaşlar tribündeki yerini alırken maçın başlamasıyla birlikte de futbolculara tezahüratlarla destek verdi. Maçın oynandığı sırada stada giremeyen taraftarlar da oldu.

HAMREN’DEN İTİRAF

İzlanda’nın teknik direktörü Erik Hamren, “İlk yarı çok iyi oynadık. Savunmada kuvvetli durduk. İki gol bulduk ve Türkiye sonra kornerden golü attı, bu yüzümüze tokat gibi geldi. Soyunma odasına 3-0 ile gitmeliydik ama 2-1 ile gittik” dedi.

CENGİZ-MAHMUT YETİŞMEDİ

Aksilikler maç öncesinde başladı. Fransa karşılaşmasında sakatlanan Cengiz Ünder’le Mahmut Tekdemir son ana kadar tedavi gördü. Fakat sağlık heyetinden rapor alan Şenol Güneş, her iki futbolcuyu da, oynamalarının riskli olacağını düşünerek kadroya almadı.

Sonu turnuva!

Kalecimiz Mert Günok maçın ardından, “Duran toplardan yedik golleri, bu daha da üzücü oluyor. İkinci yarıda daha güvenli, cesaretli oynadık. 2-2’yi de yakalayabilirdik, 3-2’yi de. Fransa’dan sonra burada da kazanmak isterdik, olmadı. İzlanda ile içeride de maçımız var, bunun sonu şampiyona olacak, buna inanıyorum” dedi.