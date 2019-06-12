Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanyol kulüpten yapılan açıklamada Fransız futbolcu Mendy ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kötü geçen sezonun sonlarına doğru kulübün başına yeniden Zidane'ı getiren Real Madrid yaz transfer döneminde büyük harcamalar yaparak yeniden bir kadro kuruyor.

Real Madrid bu yaz transfer döneminde Hazard için 100 milyon euro, Jovic için 60 milyon euro, Militao için 50 milyon euro, Mendy için 48 milyon euro ve Rodrygo Goes için 45 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Kulübün transfer harcaması toplamda 303 milyon euro'ya ulaştı.