Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Avrupa Hentbol Şampiyonası yolunda Makedonya ile evinde oynadığı karşılaşmada galip gelemeyen milliler, grupta 4 puanda kaldı. Galibiyet parolası ile maça başlayan A Milli Takım, ilk yarıyı 13-11 önde kapatarak soyunma odasına gitti. İkinci yarıya da hızlı bir şekilde başlayan milliler, son dakikaya kadar oyunu başa baş götürdü. Son saniyelerde hücumda etkisini kaybeden milliler 1 sayı ile maçtan mağlup ayrıldı. Kaleci Yunus Özmusul maçta çok iyi bir performans sergilerken, en skorer oyuncusu ise 10 sayı ile Doruk Pehlivan oldu.



Salon: Porsuk

Hakemler: Evgeny Zotin, Nikolay Volodkov

Türkiye: Şener Can, Alp Eren Pektaş (1), Onur Ersin (2), Doruk Pehlivan (10), Ömer Ozan Arifoğlu (2), Uğur Erceylan, Mehmet Demirezen (1), Coşkun Göktepe, Görkem Biçer (5), Baran Nalbantoğlu, Halil İbrehim Öztürk (1), Yunus Özmusul, Yiğüt Eröz, Çağlayan Öztürk, Can Çelebi (3), Özgür Sarak

Makedonya: Nikola Mitrevski, Stojanche Stoılov (1), Dimitar Dimitrioski (1), Kiril Lazarov (7), Filip Taleski (5), Velko Markoski, Borko Ristovski, Nikola Markeovski, Filip Kuzmonavski (3), Nenad Kosteski, Mario Tankoski, Goce Georgievski (4), Zharko Peshevski (1), Tomislav Jagurinoski, Milorad Kukoski, Borjan Madjovski (4)

Sarı kartlar: Uğur Erceylan, Alp eren Pektaş (Türkiye)

2 dakika cezası alanlar: Uğur Erceylan, Baran Nalbantoğlu, Can Çelebi (Türkiye), Filip Taleski (Makedonya)

İlk yarı: 13-11 (Türkiye lehine)