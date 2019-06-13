Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL

Dün akşam saatlerinde Süper Lig kulüpleri, “acil” kodlu gelen mesajla sarsıldı. Yayıncı kuruluş Bein Sports, Kulüpler Birliği’nin 18 Haziran Salı günü olağanüstü toplanmasını talep etti. Gündem, yayın işinden çekilmek dahil bir çok konuyu kapsıyor. Bein Sports, teminatı yaksalar bile mevcut zarardan daha az bir kayıpları olacağını kulüp başkanlarına doğrudan iletecek. Henüz görev bölümü bile yapmamış, kurullarını açıklamamış olan yeni TFF yönetimini, bu kriz ciddi şekilde yoracağa benziyor.

Kulüpler bıktırdı

Yayıncı kuruluş yaşadığı sıkıntıları da kulüplere tek tek anlatmaya hazırlanıyor. Krizi bu noktaya getiren faktörler olarak; G.Saray’ın ödül gecelerine katılmaması, şampiyonluk kutlamalarının kendilerine verilmemesi başta olmak üzere; kulüplerin VAR konusundaki yıpratıcı açıklamaları, “bazı görüntülerin saklanması ve bazılarının yayınlanması” yönündeki eleştiriler, naklen yayınlarda kulüplerden gereken desteği alamamaları sıralanıyor.

Dekoder iptalleri var

Bein Sports en çok da bazı kulüplerin ve kulüplere yakın olanların “dekoder iptal ettirme” kampanyalarını masaya getirecek, bunun sonucunda da karşılaşılacak büyük zararın finansal detaylarını gözler önüne serecek. Şimdi nefesler tutuldu ve yapılacak toplantının tarihi beklenmeye başlandı. Öte yandan Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk da, “Yayıncı kuruluş bir hesap çıkarmış. Zarar ettiklerini belirterek çekilmek istiyorlar” açıklaması yaptı.