Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Gelecek sezon çok güçlü bir takım kurmayı planlayan Fenerbahçe bu doğrultuda ilk adımı Emre Belözoğlu ile attı. Bir süredir yeniden takıma döneceği konuşulan tecrübeli futbolcu için Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Emre’nin önümüzdeki sezon Fenerbahçe’de oynayıp futbolu bırakma yönünde bir isteği var” şeklinde konuşmuştu. Başkan Ali Koç dün transfer için devreye girdi. Emre Belözoğlu davet üzerine Fenerbahçe’nin kulüp binasına geldi. Tecrübeli futbolcu ile yapılan görüşmede Başkan Koç’un yanı sıra ikinci başkan Semih Özsoy ile sportif direktör Damien Comolli de yer aldı. Sıcak bir havada geçen görüşme çok uzun sürmedi. ‘Fener Ol’ kampanyasına destek çerçevesinde gerçekleştirilen “Fenerbahçe WinWin” yayınına yetişmek isteyen Başkan Koç, Emre Belözoğlu ile yarım saat süren görüşmenin ardından el sıkıştı.

İMZA İÇİN BEKLİYOR

Söz konusu yayının ilerleyen saatlerinde programa bağlanarak görüşmeyi doğrulayan tecrübeli futbolcu, “Futbol bitse dahi Fenerbahçe’nin neferi olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Gereken açıklamayı başkanımız yapar” dedi. Bir sezon Fenerbahçe formasını giyecek olan Emre Belözoğlu’nun sözleşmesini detayları ise henüz belirlenmedi. Fenerbahçe’de üçüncü dönemini yaşamaya hazırlanan 38 yaşındaki futbolcu, transfer dönemi henüz başlamadığı için resmi imzayı önümüzdeki günlerde atacak. Futbol hayatına G.Saray’da başlayan 38 yaşındaki yıldız, 2001-02 sezonunda Inter’e transfer olmuş; dört sezonluk İtalya macerasının ardından İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United’ın formasını üç sezon boyunca terletmişti. 2008-09’da Fenerbahçe’ye transferi büyük olay olan Emre, 2012-13’teki Atletico Madrid macerasının ardından tekrar sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi. Fenerbahçe’deki ikinci dönemi üç sezon süren tecrübeli futbolcu, 2015-16’dan bu yana Başakşehir formasını giyiyordu.

BOMBALAR AÇIKLANACAK

Fener Ol kampanyasına destek çerçevesinde gerçekleştirilen “Fenerbahçe WinWin” yayında sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Projeye başlamadan önce bazı kişilerin kendilerini “Yapmayın, olmaz” şeklinde uyardığını belirten Koç, “Biz inanç ve güvenle yola çıktık. 450 milyon lira gibi bir hedefimiz vardı. Yüzde 25’ini geçtik. Kampanya 4 Nisan 2020’ye kadar devam edecek” dedi. Sıkıntılı günlerden geçtiklerinin altını çizen Başkan, “Bu sıkıntılı günlerden geçmek için de ‘Taşın altına elimizi sokacağız’ dedik. Camia bizi mahcup etmedi” diye konuştu. Yayına katılan isimlerden biri olan teknik direktör Ersun Yanal ise taraftarları heyecanlandırdı. Tecrübeli çalıştırıcı, “Sayın başkan ve ekibi oyuncuları taramaya ve araştırmaya çalışıyor. Sanıyorum birkaç gün içerisinde de önemli açıklamalarda bulunacağız. Hedeflediğimiz oyuncularla buluştuk, konuşuyoruz. Biraz uzak olanlar var, onlara yetişmeye çalışıyoruz” sözlerini kullandı.

KONOPLYANKA KADIKÖY YOLUNDA

Transfere gaza basan Fenerbahçe, Ukraynalı yıldız Yevhen Konoplyanka’nın işini bitirmek üzere. Schalke 12,5 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Konoplyanka’dan üç senedir beklediği verimi alamayınca yıllık 6 milyon avroya mâl olan yıldızı bedavaya elden çıkarma kararı aldı. Fenerbahçe de, Konoplyanka’ya Schalke’de vergiler hariç eline geçen 2,7 milyon avro yıllık ücreti ödemek üzere üç yıllık sözleşme teklif etti. Ukraynalının teklife sıcak baktığı ve rotasını Kadıköy’e çevirdiği belirtildi.

ASKERLİĞİ YOĞUN GEÇİYOR

Çorum’da bedelli askerlik yapan Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, jandarma teşkilatının kuruluşunun 180’inci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Millî futbolcu Çorum Jandarma Komutanlığı tarafından kentteki bir alışveriş merkezinde açılan tanıtım standında jandarma personeli olarak görev aldı. Vatandaşlar, yıldız oyuncunun bulunduğu standa yoğun ilgi gösterdi.

TRABZONSPOR’A ÇALIM

Trabzonspor’la anlaştığı iddia edilen ve önceki gün Trabzon’a giden Wolfsburg’un genç orta saha oyuncusu Murat Sağlam, Fenerbahçe devreye girince bordo-mavili kulüpten vazgeçti. Ümit Millî Takım’ın da formasını giyen 21 yaşındaki futbolcunun bugün Ülker Stadı’na gidip Fenerbahçeli yöneticilerle görüşeceği öğrenildi. Öte yandan Murat Sağlam, Trabzon’dan İstanbul’a hareket etmeden önce Fenerbahçe’yi sosyal medyadan takibe aldı.

BARIŞ-POTUK TAKASA

Fenerbahçe transferin gözde isimlerinden Emre Kılınç’ı kadrosuna katabilmek için gözünü kararttı. Sarı-lacivertliler Emre için Barış Alıcı’yı bonservisiyle, Alper Potuk’u kiralık olarak vermeyi teklif ederken bu transfer için bir miktar parayı da gözden çıkardı.