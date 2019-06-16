Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Ülker Stadyumu’nda düzenlenen Olağan Mali Genel Kurulu’nda üyelerin raporlar hakkındaki görüşlerinin ardından yönetimin ibra oylaması yapıldı. Üyeler yönetim ve denetleme kurulu için iki ayrı oylama gerçekleştirdi. Başkan Ali Koç başkanlığındaki yönetim kurulunun 5 Haziran - 31 Aralık 2018 dönemindeki faaliyetleri oy birliği ile ibra edildi.