Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Fenerbahçe Beko'yu 86-76 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Takımının oyunundan çok memnun kaldığını belirten başarılı çalıştırıcı, “Bu akşam üst düzeyde bir maç oynadık. Avrupa performansını lige yansıttık. Tempolu başladık. Maçın ikinci yarısında çok iyi savunma yaptık. Hücumda da doğru atışlar yapıp net galibiyet aldık. İki takım da Avrupa’nın en iyi takımları. Sadece 3-2 öndeyiz. Bir maç daha kazanmamız gerekiyor. Aynı tempoda çarşamba günü oynamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Takımı üçüncü çeyreğe özel bir motivasyonla hazırlayıp, hazırlamadığı yönünde gelen bir soruya ise Ataman, “Özel bir sebebi yok. Maçın 4’te 3’lük bölümünde çok iyiydik. Sayılarda üstünlük var. Larkin ve Micic’in ikinci yarı oyuna girmesiyle Fenerbahçe’yi durdurduk. Özel bir üçüncü çeyrek olayı yok” yorumunu yaptı.



Anadolu Efesli basketbolcu Larkin de müsabakayla ilgili şunları söyledi:

“Bugün zorlu bir maç geçti. İki takım da savaştı. Maça gelirken savaşmaya geleceğimizi biliyorduk. Bence üçüncü çeyrekte sahaya çıktığımızda iyi işler yaptık. Farkı bu dönemde açtık ve iyi skor bulduk."

