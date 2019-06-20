Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6. maçında Fenerbahçe Beko ağırladığı Anadolu Efes’i 16 sayı farkla 85-69 yenerek seride durumu 3-3’e getirdi. Dört galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı play-off final serisinin 7. ve son maçı yarın Efes’in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. İlk çeyrekte Fener, Kalinic ve Sloukas’ın dış atışlarıyla farkı 7’ye (11-4) çıkarsa da, Efes Micic’i iyi kullandı: 17-14. İkinci çeyrekte Obra’nın takımı farkı yeniden 8 sayıya (22-14) taşıdı. Fakat bu defa Moerman’ı iyi kullanan Efes farkın daha açılmasına izin vermedi. Soyunma odasına 38-36’lık F.Bahçe üstünlüğüyle gidildi.

Efes zorladı ama...

Üçüncü çeyrekte Guduric ile Melih Mahmutoğlu’nun üçlükleriyle skoru elinde tutan F.Bahçe, bir türlü maçı koparacak hamleyi yapamadı. Bu çeyreğin başında rakip potadan sık sık boş dönen Efes, sonrasında Simon’un dış atışlardan arka arkaya kaydettiği basketlerle maçı bırakmadı ve final çeyreğine 53-52’lik ev sahibi üstünlüğüyle girildi. Fenerbahçe Beko, bu periyoda çok etkili başladı. Çeyreğin ilk 4,5 dakikasında Anadolu Efes’e sayı şansı vermeyen sarı-lacivertli ekip, Guduric’in etkili oyunuyla 35. dakikada farkı 14 sayıya taşıdı: 66-52. Sarı Kanarya, Melli ve Guduric’in sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyarak sahadan 85-69 galip ayrıldı.

Maç kapalı gişe

Fenerbahçeli taraftarlar, müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki sezonun son maçından yaklaşık bir saat önce bütün biletlerin tükendiği açıklandı. Takıma yoğun destek veren sarı-lacivertli taraftarlar gelen farklı galibiyetle büyük coşku yaşadı.

F. Bahçe taraftarsız

Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy’a 15 Haziran’daki maçta yaptığı hakaret ve saldırı ihlalleri sebebiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Bir önceki maçta yaşanan taraftar olayları sebebiyle de kulübe iki deplasman maçını seyircisiz oynama cezası kesildi.

Ataman yine kulaklıkla çıktı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, sahaya önceki maçlarda olduğu gibi kulaklıkla çıktı. Fenerbahçeli taraftarlar ile uzun süredir arasında gerginlik olan Ataman’ın sahaya geldiği sırada sarı-lacivertli taraftarların tecrübeli başantrenörü ıslıkla protesto ettiği görüldü.

Başkan desteği

Kritik karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, locasından takip etti. Maçın ilk yarısında hayli gergin görünen Koç gelen farklı galibiyetle rahat bir nefes aldı.

OBRA’DAN TAKIMA ÖVGÜ

Onlarla gururluyum

F.Bahçe’nin koçu Zeljko Obradovic, “Oyunculara mücadeleleri için teşekkür ediyorum. Geçen maçta Datome hafızasını kaybetti. Buna rağmen bugün takıma destek oldu. Ahmet’in çok acısı vardı, iğneyle oynadı. Bu takım ruhuyla gurur duyuyorum. Savaşmaya devam edeceğiz. Ataman ailesini bu salona getirebilirdi. Burada kimseye bir şey olmaz” şeklinde konuştu.

ATAMAN: AİLEMİ GETİREMEDİM

Şampiyon biz olacağız

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Hücumda iyi oynayamadık. F.Bahçe’yi tebrik ediyorum” derken, “Ailemi buraya getirmek isterdim ama getiremedim. Evet bu maçta şampiyon olamadık ama hiç de üzgün değilim. Efes taraftarıyla birlikte, buradan çok daha güzel bir atmosfer oluşturup, ailelerimizin de olduğu yerde, biz şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.