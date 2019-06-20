Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Sarıyer seçime gidiyor. 22 Haziran’da gerçekleştirilecek seçim öncesi henüz başkan adayı çıkmadı. Camiada 7 senedir başkanlık görevini yürüten Saffet Akkoyun’a yeniden aday olması konusunda baskı var. Akkoyun’un ise yakın çevresine maddi-manevi yeterli desteği göremediğini ve yalnız bırakıldığını söylediği öğrenildi.

2. Lig'de mücadele eden lacivert-beyazlılar Saffet Akkoyun yönetiminde 7 senede 3 kez Play-off oynadı. Bu sezon Play-off yarı finalinde elenen Sarıyer başarılı bir grafik ortaya koydu.