Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Konya Galatasaray Taraftarlar Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen 22. şampiyonluk kutlamasına Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yöneticiler Yusuf Günay ve Özgür Savaş Özüdoğru katıldı. Cengiz, bu sezonki şampiyonluğa methiyeler düzdü. Galatasaray Başkanı “Galatasaray bir sivil toplum örgütü, bir ruh, bir inanış, birbirini sahiplenen, birbirine ait olduğunu hisseden insanların topluluğu. Yahya Kemal’in şiirindeki gibi ‘Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.’ İşte Galatasaray da çok az bir sayıyla binlerce kişiden oluşan cepheye karşı mücadele etti. Dev gibi orduları yendik uluslararası çapta. Ne mutlu bize ki Galatasaraylıyız, ne mutlu bize ki Galatasaray’a gönül verdik” ifadelerini kullandı.

Süper Kupa bizim

Göreve geldikleri günden bu yana yönetimin her kesimden büyük destek gördüğünü söyleyen Cengiz kendi döneminde üç kupa kazanıldığını da hatırlatırken “İnanıyorum ki inşallah 7 Ağustos’ta Ankara’da dördüncü kupayı kaldıracağız. Müzemizde binlerce kupa var. Beyoğlu’na koyduğumuz ve müzemize sığdıramadığımız üç bin kupa daha var. Bizi buralara getirmiş, Ali Sami Yen’den bu yana bütün yönetimlere ve taraftarlara teşekkür ederim. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da “Şimdi 22. şampiyonluğumuzu kutluyoruz. Şimdi insanlar hedef 23 diyor. Ben inanıyorum ki önümüzdeki sene de yine burada 23. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Buna yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

Git artık Diagne!

Galatasaray yeni transferler için, gol kralı Mbaye Diagne’nin satışını bekliyor. Arabistan’ın El Shabab Kulübüyle geçtiğimiz hafta 16 milyon avroda el sıkışan sarı-kırmızılılar artık resmî satış işleminin gerçekleşmesini bekliyor. Son olarak 1-2 milyon avro indirim için nabız yoklayan Arap yetkililer karşısında sarı-kırmızılılar geri adım atmadı. Diagne’yi mutlaka transfer etmek isteyen eş-Shabab kulübü de en yakın zamanda bütün şartları seferber edip, 10 milyonu nakit 16 milyon avroda transferi sonlandırmak istiyor. Sevilla’dan Ever Banega ve West Ham United’tan Javier Hernandez Chicharito ile el sıkışan Galatasaray da, Diagne’nin satışının ardından bu transferleri bitirecek.

Zirve yaptıracak

Teknik direktör Fatih Terim iki oyuncunun transferini de çok istiyor. Tecrübeli teknik adam Meksikalı golcüyü ceza sahasında, son bölgede, geçen sezon büyük sıkıntı yaşanan son hamlelere çare olarak görüyor. Banega’nın da orta alana seviye atlatacağını öngören Terim, kurmaylarına ve yöneticilere kesin talimat verdi. İnişli çıkışlı bir kariyeri olan Chicharito’nun Galatasaray’da kendi eğitiminden geçtikten sonra en flaş dönemini geçireceğini düşünen başarılı teknik adam Şampiyonlar Ligi’nde de çok büyük işler yapmasını bekliyor.