Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Avrupa'nın en iyi yerel basketbol ligi olarak gösterilen Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde çok büyük bir heyecana sahne olan play-off final serisinde Anadolu Efes yedinci ve son maçta zafere ulaştı. Fenerbahçe Beko'yu 89-74 mağlup eden lacivert-beyazlılar seride durumu 4-3'e getirdi ve 10 yıllık aranın ardından şampiyonluğa ulaştı. Anadolu Efes bu şampiyonlukla birlikte Türkiye liglerinde 14'üncü defa şampiyon oldu. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçın ilk çeyreğini Fenerbahçe 23-21 önde kapattı. Hücumda vites yükselten Anadolu Efes soyunma odasına 7 sayı farkla 44-37 önde gitti. Üçüncü periyot Sertaç Şanlı'nın basketiyle başladı. Sertaç ve Larkin'in sayılarıyla hücumda ritim bulan Anadolu Efes, 21'inci dakikada farkı 10'a yükseltti: 51-41.

Fark giderek açıldı

İki takımın karşılıklı basketleriyle devam eden bölümün ardından, 26'ncı dakikadaki televizyon molasına Efes 60-51 üstün girdi. Periyodun sonuna kadar hücumdaki etkili oyununu sürdüren Ergin Ataman’ın öğrencileri maçın final bölümüne 11 sayı farkla önde gitti: 69-58. Final periyodunun ilk basketi, Moerman'ın üçlüğü ile geldi. Fenerbahçe Beko, boş atışlardan istediği sayıları üretemezken, Efes hücumdaki verimliliğini sürdürdü ve 33'üncü dakikayı 14 sayı farkla üstün geçti: 74-60. Mücadelenin kalan bölümünde Fenerbahçe Beko farkı kapatmayı başaramadı ve Anadolu Efes parkeden 89-74 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı. > Murad Tamer

Ağzını açmadı!

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe ile oynadıkları Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin son maçında müsabaka boyunca oturduğu yerinden kalkmadı. Hiç konuşmaması dikkat çeken Ataman, müsabaka boyunca yedek kulübesinde yerinde dururken, parkedeki oyunculara yardımcı antrenörleri müdahale etti. Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca maç biter bitmez direkt soyunma odasına gitti.

F.BAHÇE DÖRTLEYEMEDİ

Son üç sezonun şampiyonu olan Fenerbahçe bu başarıyı üst üste dördüncü defa yaşama fırsatını Anadolu Efes'e yenilerek kullanamamış oldu. Ayrıca sarı-lacivertlilerin koçu Obradovic, takımıyla maçı kazansaydı Süper Lig tarihinde en fazla üst üste şampiyon olan teknik adam rekorunu egale edecekti.

DEV REKABET NEFES KESTİ

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko bu sezon 14. defa karşı karşıya geldi. İki takım Basketbol Süper Ligi final serisinde yedi, THY Euroleague’de üç, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi normal sezonda iki, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise birer defa mücadele etti. Müsabakaların sekizini Efes, altısını Fenerbahçe kazandı.

YÖNETİCİLER TRİBÜNDE

TBF Disiplin Kurulunun Fenerbahçe Beko'ya verdiği iki deplasman maçını seyircisiz oynama cezası karşılaşmadan dört saat önce kaldırıldı. Başkanı Ali Koç maç öncesi Fenerbahçeli taraftarların yanına giderken, Başkan Vekili Semih Özsoy ve bazı yönetim kurulu üyeleri de maçı tribünden izledi.