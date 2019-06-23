Federasyondan yapılan açıklamada, "Bursaspor Kulübünün bugün yapılan  olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Mesut Mestan  ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."  denildi.
 