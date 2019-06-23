Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Federasyondan yapılan açıklamada, "Bursaspor Kulübünün bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Mesut Mestan ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

