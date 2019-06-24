Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Taraftar transfer bekliyor, teknik direktör Fatih Terim “Kamp yaklaştı artık çözün işleri” diyor... Galatasaray yönetimi de bu hafta işleri somutlaştırmak için düğmeye bastı. Hareket etmek için Diagne’nin satışını bekleyen sarı-kırmızılı yöneticiler, bu süreci hızlandırdı ve bu hafta içinde Senegalli golcünün minimum 15 milyon avroluk satışını noktalamayı hedefliyor. Bonservisi elinde olan Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Âdem Büyük ile ön protokol yapan Cimbom öncelikle bu isimleri KAP’a bildirecek. Diagne’nin satışının ardından da ilk olarak Banega’yı resmîleştirmek isteyen Cimbom’un Kasımpaşalı Trézéguet aşkı yeniden alevlendi.

Çok istiyoruz

Geçen sezon Galatasaray’ın kapısından dönen Mısırlı hücum oyuncusu için yeniden harekete geçen sarı-kırmızılılarda İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak yeniden Kasımpaşalı yetkililerle temas kurdu. Diagne’nin satışının ardından bu transfer için 7 milyon avroyu gözden çıkarabileceklerini ileten Albayrak, lacivert-beyazlılara “Trézéguet’yi çok istiyoruz” dedi. Son iki sezondur gösterdiği performansla kendini seyredenlere hayran bırakan 24 yaşındaki futbolcu Süper Lig’i iyi tanıması sebebiyle de tercih sebebi. Fatih Terim’in takımında görmeyi çok arzu ettiği Trézéguet, daha önce sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istediğini söylemişti.

Yeni Telles Guga

Galatasaray’da sözleşmesinin son senesine giren Mariano Ferreira Filho’nun satılması planlanıyor. Sarı-kırmızılıların Şener ve Linnes’le birlikte sağ bekte forma savaşı verecek diğer ismin de 20 yaşındaki Guga olması hedefleniyor. 2013-14 sezonunda Alex Telles’i Brezilya’dan çıkarıp dünya futboluna kazandıran Galatasaray, bu defa da Guga’da o potansiyeli gördü ve sağ bek oyuncusunu Atletico Mineiro’dan transfer etmek istiyor.

Kurşun gibi engeller!

Antalya Galatasaraylılar Derneğinin şampiyonluk gecesine katılan Başkan Mustafa Cengiz, zorlu sürece rağmen mutlu sona ulaşmayı başardıklarını söyledi. Onlarca maç ceza yediklerini ve sürekli önlerine engeller çıkarıldığını vurgulayan Başkan Cengiz “Tarihin en ağır cezalarından birini, üç kere toplamda 150 gün cezayı ben yedim. Sakatlıktan sezonu kapatan futbolcu gibiydim. Kuruluşumuzdan bu yana önümüze hep mânialar çıkarıyorlar. Bu engeller arkadan, yandan kurşun şeklinde oluyor. Sizin desteğinizle biz bu mücadeleyi sürdürüyoruz” diye konuştu.