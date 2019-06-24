Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ileri uca çok önemli bir ismi katmak üzere! Golcülüğünün yanı sıra asistleriyle de öne çıkan tecrübeli oyuncunun yıllık 3 milyon Euro ücretle gelecek ay sarı lacivertli kulübe imza atması bekleniyor.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un geçtiğimiz günlerde FB TV ekranlarından yayımlanan ‘Win-Win’ programında verdiği demeç sonrası sarı lacivertliler transfer çalışmalarında ciddi mesafe kat etmeye başladı. Hatırlanacağı üzere başkan Koç, “10-12 gün içinde 3-4 transfer açıklayacağız” ifadelerini kullanmıştı. Sarı lacivertli yönetim öncelikle Alman forvet Max Kruse ve Sırp sol bek Aleksandar Kolarov için ciddi uğraş içindeydi. Bu oyunculardan Kruse’nin transferi büyük ölçüde tamamlandı ve imza aşamasına geldi.

Geçen sezon 36 maçta 12 gol, 13 asistle oynadı

WERDER Bremen ile sözleşmesi 30 Haziran 2019’da bitecek olan 31 yaşındaki Kruse için bonservis bedeli ödemeyecek olan sarı lacivertliler, 1 Temmuz’da oyuncuyla imzaları atacak. Menajeriyle görüşmelere devam edilen tecrübeli futbolcunun yıllık 3 milyon Euro gibi bir rakama Fenerbahçe’ye geleceği öğrenildi. Avrupa’dan Kruse’ye önemli bir teklif gelmemesi de Fenerbahçe’nin elini güçlendiren bir etken. Geride kalan sezonda Max Kruse, Werder Bremen formasıyla toplam 36 karşılaşmaya çıktı ve 12 gol, 13 asist üretmeyi başardı. Bundesliga’da 11 gol atıp, 9 da asist yapan Kruse, 20 gole direkt etki etmeyi başardı. Dört sezondur Bremen’de oynayan ve son üç sezonda toplam 62 gole direkt katkı veren tecrübeli futbolcu daha önce St.Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsburg formaları da giydi.