Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesince bin 800 rakıma yapılan 17 çim saha birçok yerli ve yabancı takıma ev sahipliği yapıyor. Sporun birçok branşına hitap eden Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni yüksek rakımda kamp yapmak isteyen takımlar tercih ediyor. Her yıl Süper Lig takımlarının yarısını ağırlayan kamp merkezine bu yıl 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig takımları da akın edecek.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından Pro Lisans UEFA A Lisans Kursu ile UEFA B Lisans Kursu da düzenlendi. Merkezde Kız ve Erkek Futbol Köyleri Projesi kapsamında uzmanlarca ileri seviyede futbol eğitimi de verildi. Olimpiyat şehri Erzurum’da Palandöken Dağı eteklerine kurulan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde şu an itibariyle doğal yüzeyli FIFA standartlarına sahip 17 çim saha bulunuyor. Doktor, fitnes, hakem, masaj ve modern soyunma odalarıyla UEFA ve FIFA standartlarına uygun kriter ve kalitesiyle Türkiye’nin yükselen yıldızı olan kamp merkezi, bütün bu özellikleriyle kamp ve hazırlık çalışmalarında Türkiye’de benzersiz bir spor merkezi özelliğine de sahip.



Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yeni sezon için 4 Temmuz’da sezonu açmayı planlıyor. Otellerde de 15 Ağustos tarihine kadar doluluk oranı yüzde 100’ü bulacak. Ayrıca geçen yıla oranla Futbol turizmiyle birlikte fazladan 5 milyon lira daha girdi sağlanması tahmin edilirken toplam gelirin ise 20 milyon lira olması bekleniyor.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile birlikte Erzurum’un bir futbol şehri olduğunu ifade eden Otel işletmecisi Ömer Akça, “ Palandöken’de Temmuz ayında kamp dönemi başlamak üzere. Biz oteller olarak bütün hazırlıkları yaptık. Her yıl olduğu gibi bu yılda 60 takımı güzelce ağırlayacağız. Yaklaşık 60 takım burada kamp yapacak. Erzurum’un kamp merkezinin bu kadar tercih edilmesinin sebebi yüksek rakımda olması. Bin 800 rakımda kamp merkezi var ve oteller sahalara çok yakın. 4 yıldır Erzurum adeta futbolun cazibe merkezlerinden oldu. Erzurum’un tesislerinin güzelliğinden bütün buraya gelen takımlar memnun. 128 tane profesyonel futbol takımı var ve biz bunların 60 tanesini Erzurum’da kamp yaptırıyoruz. Ayrıca Gürcistan, İran ve Azerbaycan’dan takımlar geliyor. Biz de burada turnuva düzenleyerek buranın cazibesini artırmayı düşünüyoruz. Otellerde ki doluluk oranı Ağustos’un 15’ine kadar 90 ila yüzde 100 arasında değişiyor. Bizim ölü sezon dediğimiz bu dönemde güzel bir girdi olacak. Bu yıl 20 milyon lira gibi Erzurum’a futbol turizminden girdi gelmesini bekliyoruz” dedi.