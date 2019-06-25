Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesi hummalı şekilde transferleri bitirmeye çalışan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Bursaspor'dan Yusuf Erdoğan'dan sonra bir transferi daha bitirmek üzere...



Galatasaray yönetimi, Bursaspor'dan genç futbolcu Burak Kapacak'ı transfer listesine aldı.



19 yaşındaki sağ bek oyuncusu geçen sezon Bursaspor ile 20 maçta forma giydi. (A Spor)