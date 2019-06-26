Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da ilk somut transfer gelişmesi dün yaşandı. Fatih Terim’in takımda görmeyi çok istediği Yusuf Erdoğan, sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi. Bursaspor Kulübü’ne alacaklarından ötürü ihtarname çeken ve TFF’ye fesih hakkı için başvuran 26 yaşındaki oyuncu, ödeme yapılmamasıyla birlikte serbest kaldı. Yeşil-beyazlı yönetimle görüşen futbolcunun menajeri, bonservis probleminin çözüldüğü müjdesini Yusuf’a iletti. Bedelli askerlik yapan oyuncu da soluğu GS Store’da aldı.

Sözleşmesi TL ile

Bu hafta tezkere alacak oyuncu sarı-kırmızılı takıma üç yıllık imza atacak. Yerli oyuncu rotasyonunu işlevsel hâle getirmek isteyen Fatih Terim, Yusuf’a “Bonservis işini çöz Florya’daki yerin hazır” demişti. Hem sol bek hem de sol kanada alternatif olacak Yusuf Erdoğan, Galatasaray’ın hazırlık kampına katılacak. Yusuf ile Türk Lirası üzerinden kontrat yapılacak. Teknik direktör Fatih Terim, oyun yapısına uygun olduğu için tercih ettiği Yusuf’u geçmişte de istemişti.

Daha önce istenmişti

Bruma transferinden önce sarı-kırmızılılar Trabzonspor’un kapısını çalmıştı. Dönemin Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu “Yusuf Erdoğan’ı Fatih Terim bizden istedi. Ancak vermedik. Yusuf bizim için çok değerli bir oyuncu. Onun gibi birçok değerli oyuncumuz daha bu takımda yıldızlaşacak. Fatih Terim, 10 milyon avroya sol açık aldı. Ondan önce Yusuf’u bizden istedi’’ ifadelerini kullanmıştı.

Tam bir joker

Galatasaray’ın yeni transferi Yusuf Erdoğan’ın öncelikli mevkisi sol çizgi. Ancak zaman zaman sağ kanatta ve beklerde de görev alıyor. Trabzonspor formasıyla 2013-14 sezonundan beri düzenli olarak ligde oynayan Yusuf, son iki sezondur da Bursaspor’da top koşturuyordu. Yirmi altı yaşındaki futbolcu altı sezonda toplam 192 resmî maçta forma giydi. Yusuf geçen sezon Bursaspor formasıyla 26 maçta iki gol atıp üç asist yaptı.

MARIANO KALIYOR

Galatasaray’da sözleşmesinin son yılına giren Mariano, satış listesindeki oyuncuların başında geliyordu. Ülkesine dönmeye de hevesli olan 33 yaşındaki Brezilyalı, gelen teklifleri yeterli bulmayınca gitmekten vazgeçti. Sarı-kırmızılı takımdan senelik 2,3 milyon avro garanti ücret alan tecrübeli sağ bek, yönetime takımda kalmak istediğini iletti.

Banega tamam

Galatasaray taraftarlarının sabırsızlıkla beklediği Ever Banega transferinde sona gelindi. Hem Arjantinli futbolcuyla hem de kulübü Sevilla ile anlaşmaya varıldı. Galatasaraylı yetkililer İspanyollara uymaları gereken şartları anlatıp, Diagne’nin satışı için süre istedi ve Banega’yı kesin olarak kadroya katacaklarını belirtti. Teknik direktör Fatih Terim’in “İşleri hızlandıralım” talimatı sonrası Diagne’nin satışını bir an evvel gerçekleştirmek için harekete geçen sarı-kırmızılı yöneticiler cumaya kadar işi bitirmeye çalışacak. Yönetim, Fatih Hoca’ya “Bu hafta Diagne’yi satıyoruz. Banega ile el sıkıştık. Satış olunca Banega da gelecek” müjdesini verdi.

ROTASI YENİDEN GENÇLER

Galatasaray’da gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Ahmet Çalık, yeniden Gençlerbirliği forması giymek istiyor. Başkent temsilcinin de çok istediği tecrübeli oyuncu için karşılıklı yürütülen görüşmeler kamp dönemi başlamadan tamamlanacak.

ETKİSİ BÜYÜK

Galatasaray’da Diagne’nin satılmasının ardından santrfor transferi de gerçekleşecek. Tetteh ve Chicharito’nun peşinde olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim’in listesinde eski Beşiktaşlı Aboubakar da bulunuyor. Sarı-kırmızılılar Tetteh ve Chicharito transferlerinde engel çıktığı takdirde Kamerunlu golcü için Porto’nun kapısını çalacak.

TRÉZÉGUET PAZARLIĞI

Galatasaray’da yeniden alevlenen Trézéguet aşkı için görüşmeler devam ederken, Kasımpaşa en az 10 milyon avro resti çekti. Galatasaray’ın 7 milyon avroluk teklifini yeterli bulmayan Kasımpaşa yönetimi “10 milyon avrodan aşağı olmaz” karşılığını verdi.