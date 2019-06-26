Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Abdullah Avcı’nın transferini en çok istediği isimlerin arasında Nazım Sangare de yer alıyor. Son iki sezondur Antalyaspor’da gösterdiği performansla A Millî Takım’a kadar yükselen 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu için siyah-beyazlı idareciler yoğun şekilde çalışıyor. Sık sık sakatlanması ve 34 yaşına gelmesi sebebiyle Gökhan Gönül’e alternatif arayan siyah-beyazlıların favorisi olan Sangare için Antalyaspor 5 milyon avro civarında bonservis bedeli talep etti. Bunun üzerine siyah-beyazlı yönetim gelecek sezon kadroda düşünülmeyen oyuncuları Akdeniz temsilcisine sundu. Antalyaspor, Sangare’ye karşılık gözden çıkarılan Enzo Roco, Isimat Mirin, Necip Uysal, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay’dan ikisini isterse kadrosuna katabilecek.

Cevap bekleniyor

Yönetim bu cazip teklifi yapmakla yetinmedi, iki oyuncunun yıllık ücretlerinin karşılanmasında da yardımcı olacağının sözünü verdi. Siyah-beyazlılar Cyle Larin’in, Belçika ekibi Waregem’e kiralanmasında da aynı yolu izlemişti. Buna göre Larin’in 1,6 milyon avroluk yıllık ücretinin 800 bin avrosunun karşılanması konusunda anlaşma sağlanmıştı. Sangare’nin menajeriyle de yıllık 1,5 milyon avroda el sıkışıldı. Artık gözler Antalyaspor’un vereceği cevaba çevrilirken, kırmızı-beyazlı kulübün yetkilileri düşünmek için süre istedi. Öte yandan Sangare transferinde olumsuzluk yaşanması durumunda siyah-beyazlılar listesinde yer alan Bruno Peres, Leonel Di Placido, Kerim Alıcı ve Barış Yardımcı’dan birini kadrosuna katacak.

İspatlasınlar istifa ederim

Beşiktaşlı yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, kendisi hakkında çıkan iddialara cevap verdi. Yolsuzluk iddiaları üzerine basın toplantısı yapan Mahmutyazıcıoğlu “Elli tane haber yapılmış, hepsi yalan! Fulya’daki otoparka ağabeyimin ortak olduğunu ispat ederseniz istifa ederim” dedi. Finansal açıdan çok zor günler yaşadıklarını belirten Mahmutyazıcıoğlu “Birçok çözüm arıyoruz. Futbolcularımız maaş yerine daire fikrini kabul etmedi. Transferleri bile böyle yapmaya çalışıyoruz” dedi. Beşiktaş’ın 15 milyon lira borcunun altına geçen günlerde imza attığını söyleyen Mahmutyazıcıoğlu “Fikret Orman paralar nerede?’ diyorlar. Biz hiç para görmedik ki, sürekli para arıyoruz. Bir tek derdimiz var gemiyi yüzdürmek” dedi.

Boyd’da sona doğru

Tyler Boyd transferinde Beşiktaş büyük aşama kaydetti. ABD’li oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Portekiz ekibi Guimares ile yapılan görüşmelerde 2 milyon avroya anlaşmaya varıldı. Taraflar arasında son detaylar konuşulurken, Boyd’un Beşiktaş’ın yıllık 850 bin avroluk teklifini de kabul ettiği öğrenildi.

Mangala tamam ama...

Manchester City’de süre bulamayan 28 yaşındaki stoper Eliaquim Mangala için Beşiktaş 2 milyon avro teklif etti. Oyuncunun menajeriyle de anlaşma sağlandı ama İngiliz kulübü bonservis bedeli için 3,5 milyon avroda diretiyor. Siyah-beyazlı idareciler transfer için görüşmelere devam ediyor.

Çetinkaya gönderildi

Beşiktaş Kulübü, Doktor Sarper Çetinkaya’nın görevine son verdi. Yapılan açıklamada “Çetinkaya’ya bütün emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı. Bu arada siyah-beyazlı kulüpte futbol akademisi koordinatörü Sead Halilagic ile de yollar ayrıldı.