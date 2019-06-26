Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te yaşayan tek yumurta ikizleri Duygu ve Burcu Alıcı halterdeki gayretleri ve başarıları ile dikkat çekiyor. Doğdukları günden beri birbirinden hiç ayrılmayan ikizler, yaklaşık beş buçuk yıldır uğraştıkları halterde de birbirinden kopamadılar. Milli takım antrenörü Cevdet Doğan yönetiminde çalışmalarına devam eden ikizler, elde ettikleri Türkiye şampiyonlukları, ikincilikleri ve üçüncülükleri ile başarıdan başarıya koşuyor.

Kazandıkları madalyalarla milli sporcu statüsüne alınan, hedeflerini 2020 ve 2024 olimpiyat oyunlarına katılarak Türkiye'ye altın madalya getirmek olarak belirleyen ikizlerin tek sıkıntısı ise yapılan itirazlar nedeniyle aynı sıklette yarışamamak.

"Beraber aynı sporu yapmak güzel bir duygu"

Beraber spor yapmanın güzel ve farklı bir duygu olduğunu söyleyen ikizlerden Duygu Alıcı, "İkizimle beraber aynı sporu yapmak çok güzel bir duygu. Yani normal hayatta da spor yaşantımızda da her sıkıntıyı beraber çözmeye çalışıyoruz. Ama beraber spor yapmanın olumsuz yanları da var. Çünkü birimiz başarılı olup diğeri olamayınca bir şeyler eksik kalıyormuş gibi oluyor, birimiz üzülünce diğerimiz de üzülüyor" derken, Burcu Alıcı ise, "Aynı spor dalında beraber olmak çok güzel bir şey. İyi de olsak, kötü de olsak birbirimizi sürekli destekliyoruz. Bunun dezavantajları da var tabi. Bazı şampiyonalarda bizi karıştırıyorlar. Başarıda ve başarısızlıkta beraber sevinip üzülüyoruz. Birimiz sakatlanınca diğerimiz de acı çekiyor" dedi.

"Benzerliğimiz yüzünden çok itiraz oluyordu"

Geçmişte bazı şampiyonlara beraber katıldıkları için çok sıkıntı yaşadıklarını da açıklayan Duygu Alıcı, "Bazı şampiyonalarda karıştırıyorlar bizi. Yani rakipler ve hakemler birbirimizin yerine yarıştığımızı düşünüyor. Hatta bir şampiyonada hakkımızı yediler. O dönem aynı sıklette yarışıyorduk. Önce ben yarıştım sonra da ikizim yarıştı. Birbirimizin yerine yarıştığımızı düşünüp bizi diskalifiye ettiler. Puanımızı geçersiz saydılar. Sonrasında ise aynı sıklette yarışmayı bıraktık" ifadelerini kullandı.

İkizler başarıları ile dikkat çekiyor

Halterdeki başarılarından da bahseden ikizlerden Duygu Alıcı, "Avrupa yarışlarında Kosova'da, İtalya koparma ve Polonya koparmada dördüncülüğüm var. Uluslararası maçta ikinciliğim, Türkiye şampiyonluğu, ikinciliği ve üçüncülüğü gibi başarılarım var. Ayrıca bir Türkiye rekorum var" derken Burcu Alıcı ise, "Ben de uluslararası seminere katıldım. Ayrıca Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü elde ettim. Bir kez Ankara'da silkme rekoru kırmıştım" diyerek başarılarını sıraladı.

"Ailemiz çok destek oluyor"

Ailelerinin kendilerine çok destek verdiğini söyleyen ikizler, "Ailemizin desteği olmasaydı biz bu kadar başarılı olamazdık. İlk başlarda bu sporu yapmamıza karşı çıktılar ama sonrasında il bazında ve Türkiye genelinde madalyalar alınca onlar da güçlü bir şekilde bizi desteklemeye devam ettiler" ifadelerini kullandı.

"Altın madalya alıp bayrağımız dalgalandırmak istiyoruz"

Hedeflerinden bahseden ve amaçlarının Türkiye'ye altın madalya getirmek olduğunu vurgulayan ikizler, "Öncelikli amacımız beraber bir uluslararası maça çıkıp madalya almak istiyoruz. Sonrasında ise 2020 ve 2024 olimpiyat oyunlarına katılıp madalya almak, bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırmak istiyoruz. Avrupa ve Dünya şampiyonalarında şampiyonluk hedefliyoruz" ifadelerine yer verdiler.

Antrenör Cevdet Doğan: "İkizler çok başarılı ve karakterli"

İkizlerin antrenörlüğünü yapan halter milli takım antrenörü Cevdet Doğan ise, "İkizlerle çalışmak ilk başlarda biraz zor oldu ama sonrasında alıştık. Sporcular için insanlık ve karakter çok önemli. İkizlerde de bu var. Başarılarını ve performanslarını ise anlatmaya gerek yok. İkisi de gerçekten çok başarılı ve Türkiye rekortmenleri. Ben umuyorum ki ileride daha iyi olacaklar. Hedefimiz Avrupa ve Dünya şampiyonlukları ve bunun için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

"İkizleri aynı sıklette yarıştıramıyoruz"

İkizlerle çalışmanın ilk zamanlarda biraz zor olduğunu ve bazı şampiyonalarda sıkıntı yaşadıklar için aynı sıklette yarıştırmadıklarını dile getiren Doğan, "Uzun yıllardır beraber çalışıyoruz ve ikizler çok başarılı. Ama ikizleri yaşadığımız bazı sıkıntılardan dolayı aynı sıklette yarıştırmıyoruz. Beraber yarıştıkları zamanlarda rakiplerden çok itiraz geliyor. Çünkü ikizlerimiz genelde ilk iki sırayı alıyordu. Aynı sporcuyu ikinci defa yarıştırdığımız iddia ediliyordu. O yüzden ikisini aynı sıklette yarıştırmıyoruz artık" diye konuştu.