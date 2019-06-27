Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavili ekibin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada,

"Eren Bülbül...

O bizim kahramanımız! O bu vatan uğruna daha 15 yaşında toprağa düşen yiğit evladımız!

Elbette ki sponsorumuz @TK_TR’nin yeni uçağının #AdıErenOlsun

İlk uçuşunu da Eren’imizin ailesiyle birlikte Trabzon’dan yapsın #İyikiVarsınEren" denildi.