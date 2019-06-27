Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Transferde tasarruf dönemine giren Beşiktaş’a menajerler aracılığıyla dünyaca ünlü bir isim önerildi: Sami Khedira. Yeni bir ‘Feda dönemi’ne hazırlanan siyah-beyazlılar, bu uğurda adımları geçen sezondan itibaren atmış ve yıllık ücretleri yüksek olan futbolcularla yollarını ayırmaya başlamıştı. Önce Pepe ardından Babel gönderilmişti. Gelecek sezon için de Quaresma ve indirime yanaşmazsa Adriano ile yollar büyük ihtimalle ayrılacak. Ancak Sami Khedira gibi dünyaca ünlü bir ismin menajerler tarafından önerilmesi yönetimin kafasını karıştırdı. Tunus asıllı 32 yaşındaki oyuncunun, yeni teknik direktör Maurizio Sarri’nin planları arasında yer almaması üzerine menajerlerine “Kariyerimin sonunda Müslüman bir ülkede forma giymek istiyorum” şeklinde talimat vermesiyle birlikte heyecan verici gelişmeler yaşandı.

Top şimdi Juve’de

Alman oyuncunun kiralık olarak Beşiktaş’a gelebileceği bildirildi. İtalyan ekibinden senede 4 milyon avro kazanan Khedira’nın, yeni takımında da aynı ücreti almak istemesi üzerine Beşiktaş’ın masadan kalkması bekleniyordu. Siyah-beyazlı idareciler görüşmeleri sürdürdü ve kapılarını çalan menajerlere transferin formülünü bildirdi. Khedira’nın yıllık ücretinin yarısını karşılamayı kabul eden Fikret Orman ve ekibi, kalan parayı Juventus’un ödemesi hâlinde transferin gerçekleşebileceği yönünde görüş belirterek ve topu İtalyan devine attı. Cevap bekleniyor.