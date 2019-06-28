Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde sekiz karşılaşma oynandı.

C Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Sırbistan'ın Niş şehrinde karşılaştığı İtalya'ya 57-54 yenilirken, aynı gruptaki diğer maçta Macaristan Slovenya'yı 88-84 mağlup etti.

A ve B gruplarındaki takımların Letonya'da, C ve D gruplarındaki takımların ise Sırbistan'da mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde oynanan tüm maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

Büyük Britanya: 74 - Letonya: 60

Ukrayna: 77 - İspanya: 95

B Grubu:

İsveç: 67 - Karadağ: 51

Fransa: 74 - Çekya: 61

C Grubu:

Macaristan: 88 - Slovenya: 84

Türkiye: 54 - İtalya: 57

D Grubu:

Rusya: 54 - Belçika: 67

Belarus: 53 - Sırbistan: 55