Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon şampiyon olabilmek adına güçlü bir kadro kurmak için çabalıyor. Bir taraftan UEFA'dan gelecek kararı bekleyen bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler daha önce de istediği Ç. Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç için gözünü iyice kararttı. Galatasaray'ın da gündeminde olan yıldız futbolcu için yeniden harekete geçen Ali Koç yönetimi, Muriç için büyük umutlarla kadroya katılan gençleri feda etmeye hazır. Vedat Muriç geçtiğimiz günlerde Ç. Rizespor'un sözleşme yenileme teklifini reddetmiş ve büyük takımlardan birine gitmek istediğini yönetime iletmişti.

Konoplyanka müjdesi

Fenerbahçe yönetimi Muriç için yeşil-beyazlılara 2,5 milyon avro bonservis bedelinin yanı sıra genç yıldızları Barış Alıcı ve Berke Özer'i teklif etti. Karadeniz ekibi gelen bu son teklifi değerlendirmeye alır ve olumlu geri dönüş yaparsa Muriç önümüzdeki sezon Fenerbahçe formasını giyecek. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimlerden biri olan Ukraynalı oyuncu Yevhen Konoplyanka için müjdeli haberler geldi. Schalke'nin hocası David Wagner Konoplyanka ile birlikte Mendly ve Bentaleb'in takımdan ayrılmayı kafaya taktığını söylerken "Onlarla konuştum. Yeni bir maceraya atılmak istediler. Kulüpten ayrılacaklar" dedi.

TORİNO DA İSTİYOR

İtalyan Tutto Mercato adlı internet sitesi, Serie A ekiplerinden Torino ve Sassuolo'nun Vedat Muriç'le ilgilendiğini yazdı. Ç. Rizespor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Muriç, geride kalan sezonda çıktığı 36 maçta 17 gol ve 8 asist kaydetmişti.

COMOLLI İLE GOMİS DÜN AKŞAM BİR ARAYA GELDİ

Dün akşam saatlerinde F.Bahçeli taraftarları büyük heyecana sürükleyen bir gelişme yaşandı. F.Bahçe Sportif Direktör Damien Comolli’nin Four Seasons Hotel’de G.Saray’ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis’le buluştuğu duyuldu. Haber bir anda yayılırken sosyal medya görüşmeyle çalkalandı. Öyle ki saat 19:45 sularında başlayan görüşme iki saate yakın sürdü. Yayıncı kuruluşa konuşan Comolli, “Gomis benim arkadaşım. İstanbul’dayken görüşüyoruz ama daha fazlası yok. Transfer etmek istediğim oyuncu ile halka açık bir yerde görüşmem” sözlerini kullandı.

ORTA SAHAYA SAMBACI

Fenerbahçe’nin Palmeiras’ın orta saha oyuncusu Lucas Lima ile anlaşma sağladığı iddia edildi. 26 yaşındaki oyuncu Brezilya Ligi’nde geride kalan sezonda 41 mücadelede 2,561 dakika süre aldı, 6 gol, 3 asistlik katkı verdi. Yeni başlayan Brezilya Serie A’da 9 karşılaşmaya çıkan Lucas Lima 1 asist gerçekleştirdi.