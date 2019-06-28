Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meva Şehir konut projesinin satış ofisindeki teslim törenine Ampute Milli Futbol Takımı futbolcuları Osman Çakmak, Barış Telli, Fatih Şentürk, Mert Yılmaz, Feyyaz Gözaçık, Kemal Güleş, Savaş Kaya, Rahmi Özcan, Ömer Güleryüz ve Şeyhmus Erdinç'in yanı sıra Ünsal Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal katıldı. Törende konuşan Ünsal Group başkanı Orhan Ünsal, " Bugün çok önemli bir gün. Belki de bu güne kadar yapmış olduğumuz yardımların, vermiş olduğumuz hediyelerin en güzelini veriyoruz. Millet ve ülke olarak göğsümüzü kabartan, bizi onurlandıran ampute milli takımımıza bir ev hediye ettik. Buradan iş adamlarımıza da çağrı yapmak istiyorum. Ülkemizi dış dünyaya karşı bizi temsil ederek sevindiren, başarıdan başarıya koşan sporcularımızı ve spor kurumlarımızı desteklemeye çağırıyorum. Hepimiz zekat verip, hayır yapıyoruz. Bence en güzel hayır yapılacak kurumlar buralardır. Bugün de biz böyle hayırlı bir iş yaptık. Arkadaşlarımıza özellikle ben çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm milli sporcularımıza Meva Şehir’de ekstra %25 indirim sağlıyoruz.” dedi.

Ünsal Group’un bu jesti karşısında duygulanan oyuncular, alkışlarla karşılık vererek Orhan Ünsal’a milli takıma ve Türk sporuna verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler.Orhan Ünsal sözlerini şu şekilde tamamladı. “ Takımımıza spor alanında olduğu kadar, hayatın her aşamasında da engel tanımamak gerektiğine dair bizlere model olup, ilham verdiği için minnettarım, kendilerini kutluyorum.” dedi.





“Her şeyi devletten beklememek gerek”



Bu tür başarıları ödüllendirmek konusunda her şeyi devletten beklememek gerektiğini söyleyen Orhan Ünsal; “Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularına başarılı kardeşlerimizi ödüllendirmek onlara destek olmak bizim insanlık görevimiz. İş adamlarımızın olanakları ölçüsünden, milletimizi temsil eden takımlarımıza ve sporcularımıza destek olması gerektiğini, bunun milli ve insani bir misyon olarak gördüklerini de söyledi.





“Bu formanın değeri çok büyük”



Basın toplantısı sonrası Türkiye Ampute Milli Takım oyuncuları imzaladıkları formayı Orhan Ünsal’a hediye etti. Bu hediye karşısında duygulanan Ünsal; “Bugüne kadar aldığım en anlamlı hediye. Üzerinde imzanız bulunan ay yıldızlı milli takım formasının benim için değeri çok büyük” dedi.

Ampute Milli Futbol Takımının kaptanı Osman Çakmak ise “Ünsal Group’a teşekkür ediyoruz. Kendileri bizim başarımızı ödüllendirmek istedi ve takımıza ev hediye etti. Orhan Ünsal gibi duyarlı iş adamlarının destekleri takımımız için çok önemli” dedi.