Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Gelecek sezon daha güçlü bir kadro ile Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmayı hedefleyen Galatasaray bu doğrultuda ilk transferlerini gerçekleştirdi. Geçen sezon Beşiktaş’tan İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’a transfer olan ve bonservisini elinde bulunduran Ryan Babel ile birlikte Yeni Malatyaspor’dan Âdem Büyük ile Nijeryalı genç stoper James Ozornwafor transfer edildi. Bu üç oyuncunun yanı sıra önümüzdeki günlerde Şener Özbayraklı ile Yusuf Erdoğan’ın da kadroya katılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz transferlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Üçü de çok değerli futbolcular. Ryan Babel ile Âdem Büyük Türkiye’de çok iyi bilinen oyuncular. James Ozornwafor da uzun yıllar takıma hizmet verebilecek ve defansı toparlayacak karakterde bir isim. Ben üçünün de Galatasaray camiasına yakışır şekilde terlerinin son damlasına kadar mücadele edeceğine inanıyorum” dedi.

“Rüyalarım gerçekleşti”

Transferlerin devam edeceğini de sözlerine ekleyen Başkan Cengiz, “12 ay boyunca transfer için çalışan bir ekibimiz var. Başta hocamıza, teknik ve scout ekibimize teşekkür ediyorum. Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu. Galatasaray’ın transferlerinden Âdem Büyük yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu belirterek, “Elimden geleni yapmak için buraya geldim. Galatasaray, Türkiye’nin en büyük camiası. Transferimde emeği geçenlere teşekkür ederim. Büyük bir camia ve taraftarı arkama alarak mücadele edecek olmaktan dolayı gururluyum. Birlikte yeni şampiyonluklara yelken açacağız” sözlerini kullandı. Nijeryalı stoper Ozornwafor ise rüyalarının gerçekleştiğini belirterek, “Çocukluğumdan beri büyük bir kulüpte oynamanın hayalini kuruyordum. Bugün dileğim gerçekleşti” diyerek sevincini dile getirdi.

Kupalar kazanmaya geldim

Galatasaray’ın dün gerçekleştirdiği transferler arasında en dikkat çeken isim şüphesiz Ryan Babel’di. Hollandalı futbolcu Galatasaray formasını sırtına geçirir geçirmez yaptığı açıklamada, “İlginç bir transfer diyebilirim. Hâli hazırda çok iyi olan bir takıma geldim. Umarım katkı sağlayabilirim. Galatasaray’da olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada birçok kupa kazanacağımı düşünüyorum. Çok fazla destek mesajı alıyorum. Umarım başarılarımla onlara olumlu dönüş yapmış olurum” dedi.

Büyük isyan!

Âdem Büyük’ün transferine Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi. 31 yaşındaki oyuncu Süper Lig’in en gözde futbolcularından olsa da sosyal medyada taraftarların birçoğu Galatasaray seviyesinde olduğunu düşünmüyor. Ancak asıl tepki, tecrübeli hücumcunun yaşına ve saha içerisindeki hâl ve hareketlerine... Bir taraftar “Âdem Büyük yerine neden altyapıdan bir genç oynatmıyoruz? Âdem’den çok daha iyi gençlerimiz var. Koy Mustafa Kapı’yı öne geçtiğin maçlarda gelişsin çocuk. Âdem bize ne verebilir ki bu yaştan sonra?” şeklinde ifadeler kullanılırken, bu sözlere benzer onlarca gönderi atıldı. Âdem Büyük geçtiğimiz sezon Evkur Yeni Malatyaspor’da oynarken futbolundan daha çok saha içi olayları ve tavırlarıyla gündeme gelmişti.