Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yok artık “Potanın Perileri”... Tabii ki şaşkınlığımız pozitif değil negatif anlamda. A Millî Kadın Basketbol Takımı, derece beklediğimiz 37. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda hayal kırıklığı yaşattı. Letonya ve Sırbistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada önce İtalya’ya 3 sayı farkla mağlup olduk ardından Slovenya’ya yenildik. Umutlar üçüncü maça taşınmadan elendik. Oysa ki daha önceki 11 uluslararası organizasyonda ilk turu bir şekilde geçmiştik. Potanın Perileri, Avrupa şampiyonalarında 2011’de gümüş, 2013’te ise bronz madalya kazanmıştı. FIBA Dünya Kupası’nda 2014’te dördüncü olan, 2018’de ise ikinci tur oynayan millîler, 2012 ve 2016 olimpiyatlarında ise çeyrek finali görmüştü.

HEDEFİMİZ İLK ALTIYDI

Grubumuzda bulunan ve bugünkü rakibimiz Macaristan iki maçını da kazanıp tarih yazarken, İtalya ve Slovenya da bize karşı galip geldiği için şansımız kalmadı. Türkiye, 8. defa yer aldığı Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda beklentinin altında kaldı ve olimpiyat elemesi için geçerli olan ilk 6 hedefinden uzak kalıp ilk turda veda etti. Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, iki maçta basketbolcularımızın mücadele anlamında direnç gösterdiğini geriye düştüğümüzde reaksiyon verdiğini ancak atışların girmemesinin büyük problem teşkil ettiğini söyledi.

En iyisi Kiah Stokes

İki maçı geride bırakan ve bir maçta 60 sayıyı göremeyen ay-yıldızlı ekipte şu ana kadar öne çıkan isim Kiah Stokes oldu. Toplam 27 sayı, 27 ribaund, 3 asist, 3 top çalma ve 5 blokla oynayan Stokes’ı 26 sayı, 5 ribaund, 2 asist, 3 top çalma ve 3 blokla Olcay Çakır Turgut takip etti. Cansu’nun 20, Işıl’ın ise 16 sayılık katkısı yeterli olmadı.

PRESTİJ MÜCADELESİ

C Grubu’nda mücadele eden ve gruptan çıkma şansı kalmayan Türkiye son maçını bugün TSİ 17.00’de Macaristan ile yapacak. Rakibimiz 2’de 2 yaparken biz bu maçı kazansak bile İtalya ve Slovenya’ya mağlup olduğumuz için skor prestijden öteye geçemeyecek.