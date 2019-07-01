Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

JOHN OBI MIKEL KİMDİR?

32 yaşında ve 1,88 metre boyunda olan futbolcunun asıl mevkisi ön libero. Mikel ayrıca merkez orta saha ve on numara mevkilerinde oynayabiliyor. Nijerya'da Plateau United takımında keşfedilen John Obi Mikel, Norveç'in Lyn kulübünün kadrosunda katıldı. Kısa sürede İngiliz kulüplerinin radarına giren Mikel, 2006 yılında tam 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'nin yolunu tuttu. 11 yıl boyunca Chelsea'nin başarısı için ter döken Nijeryalı futbolcu, 2019 kışında Çin'in TJ Teda takımına transfer oldu..

Mikel'in Çin macerası kısa sürdü. 2019 yılında İngiltere'ye geri dönerek Middlesbrough ile sözleşme imzaladı. John Obi Mikel, geçtiğimiz sezon Middlesbrough formasıyla 19 maçta sahaya çıkarken 1 gol kaydetti.

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