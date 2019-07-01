Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bravo Buse Naz Çakıroğlu! Helal olsun sana... Avrupa Oyunları’nda yüzümüz Buse Naz ile güldü. Belarus’un başkenti Minsk’te devam eden 2’inci Avrupa Oyunları’nda 51 kiloda ringe çıkan millî boksör, final maçında Rus rakibi Svetlana Soluianova’yı 4-1 mağlup ederek Avrupa Oyunları’nda altın madalya kazandı. Çakıroğlu, boksta Türkiye’ye ilk altın madalyayı kazandırmış oldu. Duygularını da “Ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğim için çok mutlu ve gururluyum” ifadesini kullandı.

MADALYA YAĞMURU

Avrupa Oyunları’nda karate müsabakalarında da dün iki madalya geldi. Serap Özçelik Arapoğlu, kumite 50 kilo finalinde Avusturyalı Bettina Plank'a 5-1 mağlup ayrılarak gümüşte kaldı. Yarı finalde Ukraynalı rakibine yenilen Merve Çoban ise bronz madalya elde etti. Jimnastik barfikste Ahmet Önder gümüş madalya alırken, paralelde Ferhat Arıcan bronz kazanarak madalya kervanına katkıda bulunan isimler oldu.