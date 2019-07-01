Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Veliefendi’de tarihi bir gün yaşandı. Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl düzenlenen ve bu yıl 93’üncüsü yapılan Gazi Koşusu’na ilgi de büyüktü heyecan da fazlaydı. Ancak yarış çok büyük bir heyecana ve rekabete sahne olmaktan uzak kaldı. Çünkü jokeyler arasında rekortmen bir isim vardı. Son dört Gazi Koşusu’nu kazanan Ahmet Çelik, Melis Kurtel Emin’in sahibi olduğu, dişi tay “The Last Romance” adlı safkana biniyordu. Bir kaç gün önce “Start yarışta bir artıdır. Atın gideceği yer avantajdır” diyen Çelik iç kulvardan başlamasını söylediği gibi son bölümlerde avantaja çevirdi ve kırılması zor bir rekora imzasını attı.

SAHİBİNİ ZENGİN ETTİ

Melis Kurtel Emin’in sahibi olduğu dişi tayın bitiriş derecesi ise 2.27.73’tü. İkinci Özcan Yıldırım idaresindeki Kuzey Kafkasyalı, üçüncü Erhan Yavuz ile Hürat, dördüncü ise Gökhan Gökçe’nin bindiği Scoutleo oldu. 10 yıl aradan sonra dişi bir tay Gazi’de şampiyon olurken sahibini de zengin etti. Yarışı kazanan The Last Romance’ın sahibi Melis Kurtel Emin, 1 milyon 650 bin TL yarış ikramiyesi, 160 bin TL prim ve 453 bin 750 TL yetiştiricilik bedeli ile toplamda 2 milyon 263 bin 750 TL kazandı. İkinci 660 bin lira, üçüncü 330 bin lira, dördüncü ise 165 bin lira ödül aldı.

ÇELİK ATINI ÖVDÜ

Rekortmen jokey Ahmet Çelik, üst üste beşinci Gazi Koşusu’nu kazanırken duygularını şöyle açıkladı: Her zaman prensle kazanmıştım bu kez prensesle galip geldim. Erkekten daha yürekli bir atla kazandım. Gerçekten yüreğini ortaya koydu. Bu duygular anlatılmaz. (10. zafer gelir mi sorusuna) Bu işler kısmet. Efsane jokeyler var. Zor bir başarı. Olursa da olur.

ÇELİK’İN BİRİNCİLİKLERİ

> 2015 - Renk

> 2016 - Graystorm

> 2017 - Piano Sonata

> 2018- Hep Beraber

> 2019 - The Last Romance