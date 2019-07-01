Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HASAN SARIÇİÇEK

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu. Başkan Ağaoğlu, “Hedefimiz Trabzonspor’u adım adım şampiyonluğa taşımak. Ancak önceliğimiz kulübü ekonomik anlamda düzlüğe çıkarmak. Bu, şampiyonluk kadar değerli” dedi. İşte Ağaoğlu’nun açıklamaları: Trabzonspor ülke futboluna lokomotiflik eden, şampiyonluklar yaşamış, ilkleri başarmış G.Saray, Beşiktaş ve F.Bahçe gibi büyük ve önemli kulüplerimizdendir. Bu, Trabzonspor’a her zaman önemli sorumluluklar yüklemektedir. Amacımız hem Uğurcan, Abdülkadir, Yusuf gibi oyuncular üreten hem de yarışma ortamında gerçekleşebilir hedeflerini uluslararası başarıya dönüştürecek güçlü Trabzonspor’u tesis ederek zirveye taşımaktır. Bu sezonu 4. bitirdik seneye daha yukarıda olmalıyız.

HAYALCİ DEĞİLİZ

Şampiyonluk mu? Kim istemez? Bu yoldaki avantajlarımızı ve dezavantajlarımızı iyi biliyoruz. Bizi güçlü kılan yönetimimiz ve teknik kadromuzun muazzam uyumu. Bu tabloya rağmen ham hayal peşinde değiliz, gerçekçiyiz ve ‘şampiyonluk’ sözcüğünü telaffuzdan çok, başarıyı sürdürebilir hale getirebilecek güçlü bir omurgayı tesis için 17 yaşındaki yetenekli ve karakterli gençlerden kurulu bir ekip oluşturduk. Kulübü, ‘enkaz’ diye tarif edilen zor dönemden futbolcuya ve menajere bir kuruş borcu olmayan konuma getirdik. UEFA’ya karşı elimiz rahatladı. UEFA kılıcı şimdilik kalktı ama tehdit hâlâ geçmiş değil. Bankalar Birliği ile birlikte yürüttüğümüz finansa yönelik çalışmalar çok önemli. Lisans yönetmeliğinin çıkması da futbol adına gerçek bir devrim.

TARAFTAR YORUMU...

Trabzonspor’da iyi bir sezonu geride bırakan ve şu anda tatilin tadını çıkaran Yusuf Yazıcı, çamurla yüzünü boyamış ve “Yusufinho” paylaşımı yapmıştı. Yusuf Yazıcı’nın paylaştığı fotoğraflara taraftarlar da “Brezilyalı olsaydın fiyatın 50 ila 100 milyon avro arası olurdu” yorumlarında bulundu. Avrupa kulüplerinin takibindeki Yusuf için son önerilen rakam 15 milyon avroydu.