Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gonzalo Higuain, Gary Cahill, Rob Green, Eduardo ve Kyle Scott, dün sözleşmelerinin bitmesinin ardından Chelsea'den ayrıldılar." ifadeleri kullanıldı.

HIGUAIN PAHALI GELDİ

Chelsea, ocak ayında Juventus'tan kiralık olarak takıma katılan Gonzalo Higuain'in 36 milyon euroluk satın alma ve 18 milyon euroluk kira uzatma maddelerini kullanmadı. Londra ekibi, Gary Cahill, Kyle Scott ve Eduardo'ya yeni mukavele önermezken, 39 yaşındaki kaleci Rob Green ise daha önce emekliliğini açıklamıştı.