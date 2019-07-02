Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki forvetin sözleşmesinin üç sezon uzatıldığı belirtildi.
Sarı-lacivertli takıma 2015 yılında dahil olan Datome, 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko'da mücadele edecek.
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Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki forvetin sözleşmesinin üç sezon uzatıldığı belirtildi.
Sarı-lacivertli takıma 2015 yılında dahil olan Datome, 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko'da mücadele edecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Gigi Datome,Fenerbahçe Beko,