Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki forvetin sözleşmesinin üç sezon uzatıldığı belirtildi.

Sarı-lacivertli takıma 2015 yılında dahil olan Datome, 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko'da mücadele edecek.