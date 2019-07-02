Fenerbahçe’nin önceki akşam resmi olarak duyurduğu Max Kruse, İstanbul’a indi. ABD’de tatilini tamamlayan Alman yıldız, Toronto’dan kalkan uçakla İstanbul’a geldi. 31 yaşındaki golcü oyuncunun yarın sağlık kontrollerinden geçerek, sarı-lacivertlilerle resmi mukaveleye imza atması bekleniyor.