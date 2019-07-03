Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Transfere hızlı bir giriş yapan Galatasaray, asıl bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Sevilla’dan Ever Banega ile anlaşan sarı-kırmızılılar bir yandan da Fatih Terim’in isteği doğrultusunda bir 8 numara için daha harekete geçmişti. Scout ekibi çalışmalarını sürdürse de yönetim teknik direktör Fatih Terim büyük bir sürpriz hazırlığına girişti. Manchester United ile sözleşmesi sona eren İspanyol yıldız Ander Herrera için düğmeye basan sarı-kırmızılılar oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Galatasaray yönetimi, Fransız devi PSG’nin görüştüğü 29 yaşındaki futbolcuyu Fransızların elinden kaparak teknik direktör Fatih Terim’e sürpriz yapmak istiyor. İspanyol orta sahanın minimum 5 milyon avro yıllık istemesi ise en büyük sıkıntı.

Fernandes de önerildi

Galatasaraylı yöneticiler, bütün şartları zorlamayı kafaya koymuş durumda ama bu büyük çalımı atmak hiç de kolay değil. Sarı-kırmızılı yetkililer yıldız santrforda diretmeyen teknik direktör Fatih Terim’i orta saha konusunda mutlu etmek istiyor. Öte yandan menajerler de Galatasaray’a yıldız futbolcu pazarlamak için kulübün kapısını aşındırıyor. Önerilen isimlerden biri de eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes. Fatih Terim’in alternatif olarak gördüğü 33 yaşındaki Portekizli futbolcunun da bonservisi elinde bulunuyor.

Aslan durmak bilmiyor

Transferde atağa kalkan Galatasaray takviyeleri bir bir açıklamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ryan Babel, Âdem Büyük ve Valentine James Ozornwafor'a mukavele imzalatan sarı-kırmızılılar iki önemli ismi daha renklerine bağladı. Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı ile bir dönem G.Birliği forması giyen ve geçen sezonu Fransa'nın Toulouse takımında geçiren Jimmy Durmaz da kendilerini Galatasaray'a bağlayan imzaları attılar. İmza sonrası GS TV'ye konuşan Şener Özbayraklı, “Kariyerimde Şampiyonlar Ligi maçım yok. Bunu ilk defa Galatasaray’da tadacağım. En iyi performansı göstermek istiyorum" dedi. Jimmy Durmaz ise "Formayı ilk giydiğim anda çok gururlandım. Çok mutluyum. Fatih Terim Türkiye’nin en büyük teknik direktörü. Böyle bir isimle beraber başarılar yakalamak benim için büyük bir onur olacak" sözlerini kullandı.

İlk durak Avusturya

Galatasaray’da uzun süredir beklenen kamp yeri belli oldu. Sarı-kırmızılılar ilk olarak Avusturya’nın Seefeld kasabasının yolunu tutacak. Yarın Florya’da toplanacak sarı-kırmızılılar 17 Temmuz’da Avusturya’ya, bir hafta sonra da Slovenya’nın Bled kasabasına geçecek.

Selçuk’la devam

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Selçuk İnan ile bir yıl daha kontrat imzalanacak. Tecrübeli futbolcu sarı-kırmızılıların yeni sezon hazırlık kampına davet edildi. Selçuk İnan’ın kısa bir süre zarfında sözleşmeye imza atıp Florya’daki çalışmalara iştirak etmesi bekleniyor.

Rize, Çalık’ı da istiyor

Galatasaray, Çaykur Rizespor’un forveti Vedat Muriç için bir defa daha masaya oturacak. Bonservis ücretinin yanı sıra geçen sezon forma şansı bulamayan Ahmet Çalık’ı da Rize’ye bedava gönderecek sarı-kırmızılılar, pişmesi için Ozornwafor alternatifini de devreye sokabilir.

PORTEKİZLİLER YAZDI

Portekiz basınından A Bola, Benfica’nın 2012 yılında Atletico Madrid’den 11 milyon avro bonservis bedeliyle transfer ettiği Eduardo Salvio için Galatasaray ile Boca Juniors’un çekiştiğini yazdı. Gazete, çok yönlü bir oyuncu olan Eduardo Salvio’nun İstanbul’a gidebileceğini belirtti.