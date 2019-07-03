Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’den Süper Toto 1. Lig’e düşen BB Erzurumspor’da ayrılıklar devam ediyor. Mavi- beyazlı takımın Nijeryalı golcüsü Samuel Eduok, takımın küme düşmesiyle birlikte Erzurum ekibinden ayrılma kararı aldı. BB Erzurumspor yönetimiyle masaya oturan Eduok, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

BB Erzurumspor’a geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan golcü oyuncu Erzurum ekibiyle 15 maçta sahaya çıktı. Bu maçlarda 4 kez fileleri havalandıran Eduok 1’de gol pası verdi. Tecrübeli oyuncuyla süper ligin yeni takımı Denizlispor'un ilgilendiği öğrenildi.