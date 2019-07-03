Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, hisselerindeki yüzde 18,55'lik artışla yılın ilk yarısında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Derlenen verilere göre, spor endeksi, söz konusu dönemde yüzde 3,4 değer kazandı. Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bu başarılı performansını borsada da sürdürdü ve hisselerindeki yüzde 18,55'lik artışla yılın ilk yarısında borsada yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Şubat ayında Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS), kulübün UEFA ile olan yapılandırma anlaşmasının devam etmesine yönelik itirazının kabul edildiğini bildirmesi üzerine Galatasaray'ın hisselerinde yükselişler görülmüştü. Galatasaray'ın derbi maçlarında aldıkları başarılı sonuçlar sonrasında da şirketin hisseleri borsada başarılı performans göstermişti.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri de yılbaşından bu yana yüzde 7,51 artış kaydetti. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ise yılın ilk yarısında yüzde 25,85 ile yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ise söz konusu dönemde yatırımcısına yüzde 9,26 kaybettirdi.

Haziran ayında en fazla kazandıran Trabzonspor oldu

Futbol kulüplerinin borçlarının yapılandırılmaya başlanacağına yönelik beklentilerle bütün spor kulüplerinin hisseleri haziran ayında yatırımcısına kazandırdı.

Bu beklentiler ve haberlerin ardından Türkiye Bankalar Birliği (TBB), futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının bir bütünlük içinde yönetilmesi amacıyla kulüpler ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmalarının devam ettiğini duyurmuştu.

Yapılan çalışmalarla, futbol kulüplerinin mali bünyelerini güçlendirerek çağdaş bir yapıda faaliyet göstermesini sağlayacak kurallar ve ilkelerin belirlenmesi amaçlanıyor. Kulüplerin yapılandırmadan en önemli kazanımlarının ise UEFA Finansal Fair Play açısından sorun yaşamamaları ve giderlerini kontrol altına alıp yönetebilir seviyelere getirmeleri olması hedefleniyor. Kulüplerin gelir-gider dengesini sağlamada iyileşme olacağı tahmin ediliyor.

Haziran'da yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi yüzde 17,24 ile Trabzonspor oldu. Trabzonspor, aynı zamanda bankalarla yapılandırmayı açıklayan tek kulüp oldu. Kulüp, mevcut finansal borçlarının 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırıldığını duyurdu.

Hisselerinin borsadaki kazançları yönünden, haziran ayında, Trabzonspor'u yüzde 6,52 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 4,49 ile Fenerbahçe Futbol AŞ ve yüzde 4,26 ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar takip etti.

En fazla piyasa değerine Galatasaray sahip

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine Galatasaray sahip. Galatasaray, haziran ayını 793 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle tamamladı. Söz konusu dönemde, Galatasaray'ı 736 milyon 411 bin 200 lira ile Fenerbahçe, 352 milyon 800 bin lira ile Beşiktaş ve 306 milyon lira ile Trabzonspor izledi.