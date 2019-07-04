Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kimler geldi kimler geçti! Bordo-mavililer büyükler arasında Galatasaray ile beraber transferin en hareketli takımı. Ahmet Ağaoğlu yönetimindeki Trabzonspor, şu ana kadarki transfer bilançosuna bakıldığında az verip çok aldığı görülüyor. En çok ses getiren transferi Obi Mikel olan Karadeniz temsilcisinin diğer takviyeleri ise hem kulübeyi zengin tutmak hem de yarınlara yatırım amacı taşıyor. Nijerya Millî Takımı’nın kaptanını bonservis bedeli ödemeden alan Trabzonspor, diğer sekiz oyuncu için ise bedel ödedi. Ama hepsi de ekonomik...

Ekuban için de ödeme

Gurbetçi oyuncular Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz ile Doğan Erdoğan ve yerli pazarından Fıratcan Üzüm, Salih Kavrazlı, Atakan Gündüz ve Taha Tunç’u bitiren Ağaoğlu yönetimi Nemanja Andusic'i de kadrosuna kattı. UEFA ile yapılan anlaşmaya uygun olarak bu sezon bonservise toplam 3 milyon avroluk bütçe ayıran bordo-mavililer şu ana kadar toplamda sadece 860 bin avroluk harcama yaptı. Buna Ekuban’ın 1 milyon avroluk satın alma opsiyonu da eklendiğinde transfer için bordo-mavililerin kasasında 1 milyon 140 bin avroluk daha para bulunuyor.

Fırtına durmuyor!

Transferde nokta atışlar yapan Trabzonspor kadrosunu iki genç isimle daha güçlendirdi. Bordo-mavililer Werder Bremen'den Ahmet Canbaz ile Bosna Hersek'in Mladost Kakanj takımından Nemanja Andusic'i renklerine bağladı. Canbaz'la 3, Andjusic'le de 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Sol kanatta oynayan ve geçen sezon sekiz defa fileleri havalandırarak takımın en golcü ismi olan Andjusic, imza sonrası yaptığı açıklamada, "Büyük bir kulübe ve büyük bir camiaya geldim. Trabzonspor’un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi. Başkan Ağaoğlu'nun, "Ondan beklentilerimiz çok yüksek" dediği 10 numara bölgesinde oynayan Ahmet Canbaz ise “Heyecanlı ve gururluyum. Formayı alacağıma da inanıyorum" sözlerini kullandı.

Sezon açıldı

Trabzonspor, 2019-2020 Cemil Usta sezonu hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Çalışmada ülkelerinin millî takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel’in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure ile sakat olan Ogenyi Onazi yer almadı. Majid Hosseini ise salonda çalışmalarını sürdürdü. Bordo-mavililer bugün yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.