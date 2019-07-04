Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A grubunda mücadele edecek olan Türk Telekom, Oostende, Sassari, Strasbourg, Manresa, Unet Holon ve elemelerden gelecek iki takımla eşleşti. B grubunda yer alan Bandırma İhtisas BK, AEK, Elan Bearnais, Hapoel Jerusalem, Rastha Vechta, Wloclawek ve elemelerden gelen iki takımla mücadele edecek. C grubunda kendine yer bulan Gaziantep Basketbol ise, Bamberg, CEZ Nymburk, Peristeri, Tenerife, VEF Riga ve elemelerden gelecek iki takımla karşılaşacak. Beşiktaş Sompo Japan da D grubunda PAOK, JDA Dijon, Neptunas, Brindisi, Zaragoza ve elemelerden gelen iki takımla bir üst tura çıkmak için mücadele verecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 15 Ekim'de başlayacak.