Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA Kokartlı plaj futbolu hakemimiz Özcan Sultanoğlu 5-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında Portekiz'in Nazare kentinde düzenlenecek Avrupa Plaj Futbolu Ligi müsabakalarında hakem olarak görev yapacak" denildi.