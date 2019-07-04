Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon sonu Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren ve birçok kulübün listesinde yer alan 35 yaşındaki Robben, yeşil sahalara veda etti. Futbol kariyeri başarılarla dolu olan yıldız futbolcunun bu kararı kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.

Arjen Robben kimdir?

Hollanda ekiplerinden Groningen'de futbol hayatına başlayan Arjen Robben, daha sonra sırasıyla PSV, Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih takımlarında forma giydi. Hollandalı yıldız kariyerinde 8 kez Bundesliga şampiyonluğu yaşarken, 2 Premier Lig, 1 Hollanda Ligi, 1 La Liga ve 1 Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdı.

Futbol kariyerinde 602 mücadeleye çıkan Arjen Robben, 209 kez fileleri havalandırırken, 158 kez de asist yaptı.