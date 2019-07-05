2019-2020 sezonu öncesinde transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş Sompo Japan, ilk hamlesini yaptı. Siyah-beyazlılar, son olarak Gaziantep Basketbol'da forma giyen ABD'li basketbolcu Shaquielle McKissic ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, McKissic ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.
17 Ağustos 1990 ABD doğumlu olan Shaquille McKissic, forvet pozisyonunda görev almaktadır. 29 yaşındaki basketbolcu Türkiye'de daha önce Gaziantep Basketbol ve Uşak Sportif formalarını giydi. 2018-2019 sezonunda Gaziantep Basketbol'da forma giyen tecrübeli basketbolcu, 31 lig maçına çıktı ve 13.5 sayı, 3.2 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları ile mücadele etti.
Shaquielle McKissic, Beşiktaş Sompo Japan'da
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Shaquielle McKissic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
2019-2020 sezonu öncesinde transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş Sompo Japan, ilk hamlesini yaptı. Siyah-beyazlılar, son olarak Gaziantep Basketbol'da forma giyen ABD'li basketbolcu Shaquielle McKissic ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, McKissic ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.
Kaynak: İHA
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