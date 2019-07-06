Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadece beş ay önce Alanyaspor forması giyen Merih Demiral dünya devi Juventus’a transfer oldu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo takımında geçiren 21 yaşındaki Kocaeli doğumlu millî stoper, Juventus’la beş yıllık sözleşme imzaladı. Üstelik Juventus’un ödeyeceği 18 milyon avro ile Merih Demiral, bonservisine en çok ödenen Türk futbolcular listesinde de beşinci sıraya yerleşti. Fenerbahçe’nin altyapısından yetişen genç stoper, kendi sözleriyle sarı-lacivertli ekipten gençlere şans verilmediği için ayrılma kararı almıştı. Fenerbahçe’den Portekiz’in bölgesel ekiplerinden Alcanenense’ye bedelsiz olarak transfer olarak yurt dışına yelken açan Demiral, kısa sürede Benfica ve Sporting Lizbon’un radarına girdi.

DEVLERİ ETKİLEDİ

Sporting Lizbon’u seçen ve yeşil-beyazlı ekibin B takımında şans bulan Merih geçtiğimiz sezonun başında 3.5 milyon avroluk satın alma opsiyonu ile Alanyaspor’a kiralandı. Merih’in bonservisini alan Akdeniz ekibi, 20 yaşındaki stoperi sonraki satıştan yüzde 12,5 pay ve sezon sonunda 6.5 milyon avro zorunlu satın alma maddesi ile geçtiğimiz sezonun devre arasında Serie A ekibi Sassuolo’ya gönderdi. Performansını İtalya’da sürdüren genç defans oyuncusu, kısa sürede Serie A devlerinin radarına girdi. Milan ve Inter’in de dahil olduğu transfer yarışını kazanan Juventus oldu ve Merih Demiral’ın inanılmaz yükselişindeki son durak bir dünya devi oldu...