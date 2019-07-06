Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

DÜZCE

Kâbus gibi bir sezonun ardından sil baştan kadro için kolları sıvayan Fenerbahçe transferde vites yükseltti. Emre Belözoğlu ve Max Kruse’nin yanı sıra, Allahyar ve Murat Sağlam gibi iki genç isimle anlaşan sarı-lacivertliler, önceki akşam Garry Rodrigues’in işini bitirirken gaza biraz daha bastı. Genç kabiliyet Altay Bayındır için Ankaragücü’yle el sıkışan Fenerbahçe’nin asıl hamlesi İtalya operasyonu oldu. Haziran ayında İstanbul’a gelerek sarı-lacivertlilerle anlaşan, ancak transferi kulübü Roma’nın bonservis talebine takılan Sırp savunmacı Aleksandar Kolarov’un önü açıldı. 33 yaşındaki sol bek için 5 milyon avro talep eden Roma, Juventus’tan Leonardo Spinazzola’yı transfer edince dengeler bozuldu.

Bir taşla iki kuş

Roma’nın bonservis talebinin yanı sıra, teknik Direktörü Paulo Fonseca’nın “Sana ihtiyacım var. Yerin garanti” sözleriyle bekleme kararı alan Kolarov, Spinzzola transferinin ardından kulübüne rest çekti. Sırp yıldızın ayrılmakta ısrarlı olması sonucu Roma da bonservis talebini gevşetti. Fenerbahçe’nin 2,5 milyon avroluk teklifini biraz daha yukarı çekmesini talep eden İtalyan ekibi 3 milyonu kabul etti. Sol bek dışında sol stoper olarak da görev yapabilen Kolarov’un kısa süre içinde İstanbul’da olacağı ve Topuk Yaylası’ndaki kampa yetişeceği öğrenildi. Bu transfer Fenerbahçe’yi ekstra stoper yükünde de kurtaracak. Sarı-lacivertliler, artık tek bir stoper alarak savunma operasyonunu noktalayacak.

Fener Altay’ı bitirdi

Sözleşmesi sona eren Volkan Demirel, Fenerbahçe yönetiminden haber bekleyedursun, sarı-lacivertliler, genç file bekçisi Altay Bayındır için Ankaragücü ile anlaşmaya vardı. Geçen sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri çeken 21 yaşındaki file bekçisiyle ilgili açıklama bizzat Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’den geldi. Kulüpler arasında anlaşmanın sağlandığını belirten Yiğiner “Altay’ın menajeri Fenerbahçe’yle görüşüyor. İnşallah hayırlısı olur” dedi. Seçim hazırlığında olan Ankaragücü camiasında ise bu açıklama tepki çekti. Başkan adayı Murat Ağcabağ “Kongreden önce yangından mal kaçırır gibi neden en değerli oyuncumuz satılıyor” çıkışında bulundu.

Tufan estirecek

Alanya macerası, Fenerbahçe’nin problem çocuğu Ozan Tufan’a iyi gelmiş görünüyor. Kariyerinin en fit hâliyle kampa katılan Ozan, idmanlardaki hırsıyla dikkat çekerken ekstra çalışmalarla sınırları zorluyor. Bir daha aynı sıkıntıları yaşamamak için işi baştan sıkı tutan millî oyuncu, teknik heyetin kendisi için hazırladığı özel programı eksiksiz uyguluyor. Bir türlü kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Ozan Tufan, geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin önemli futbol analiz platformu Total Football Analysis’de kendisiyle ilgili yapılan “Becerilerini tam anlamıyla kullanırsa, Avrupa’da ses getirecek Türk futbolu için önemli bir sanatçı” yorumunu doğrulamakta kararlı görünüyor.