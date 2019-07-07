Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da transfer harekâtı devam ediyor. Florya’da sezonu açan ve 17 Temmuz’da yurt dışında çalışmalarını sürdürecek sarı-kırmızılılarda bir an önce gelecek sezonun ana iskeleti oluşturulmak isteniyor. Kanatlara Babel, Jimmy Durmaz gibi takviyeler yapan sarı-kırmızılılar golcülerini ve takımın yeni maestrolarını arıyor... En uçta Stefan Okaka ve Vedat Muriç için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar eski Beşiktaşlı Aboubakar’la el sıkıştı. Öncelikle Porto Kulübü’nün kapısını çalıp, Kamerunlu golcüyle görüşmek için izin isteyen sarı-kırmızılılar, senelik ücret konusunda yaşanan pazarlıkların ardından 3 milyon avroya el sıkıştı. Tabii ki bu görüşmede Aboubakar’ın eski takım arkadaşı Ryan Babel’in de devreye girmesi etkili oldu.

1 milyon indirin

Finansal Fair Play yapılanması ve Galatasaray’daki maaş yelpazesi anlatılan Kamerunlu golcünün teklife olumlu cevap vermesinde sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele ediyor olmasının etkisi büyük. Sıra geldi kulübüyle anlaşmaya... Porto Kulübü ise kiralık ücret olarak 4 milyon avrodan kapıyı açtı. Ancak bu rakam kiralık ücret için Cimbom’a çok astronomik geldi ve fiyatta en az 1 milyon avro indirime gidilmesi istendi. Porto ile müzakereler devam ediyor. Taraflar anlaştığı takdirde Aboubakar yeni sezonda Galatasaray formasını giyecek.

Babel orta Aboubakar gol

Beşiktaş günlerinde süper bir ikili vardı sahada... Kanatta Babel ileri uçta ise Aboubakar... İkili goller sonrası sevinç gösterisinde birbirini arayıp havaya uçarak kutlamasını yaparken Babel, siyah-beyazlı formayı giyerken Kamerunlu oyuncu için “Kişisel olarak harika bir bağım var” ifadesini kullanmıştı.

Bir şekilde satacağız

Galatasaray’da problem çocuk Mbaye Diagne’nin satışı hâlâ gerçekleştirilemedi. Al Nasr’ın teklifini reddeden Diagne’nin menajeri, diğer Arap kulüpleriyle temaslarını sürdürürken, Senegalliyi ikna edecek bir teklif arıyor. Avrupa’dan da talipleri olan gol kralının satışını Galatasaray yöneticiler iple çekiyor. Ancak herhangi bir panik içerisinde olmadıklarını belirten sarı-kırmızılılar “Diagne’yi bir şekilde satacağız. Artık teknik heyet de onu kadro planlamasında düşünmüyor” diyor.

Ever Banega Florya’ya gelecek

Galatasaray’da transferin bir numaralı gündem maddesi olan Ever Banega transferinde olumsuzluklar yaşanıyor gibi görünse de sarı-kırmızılılar Arjantinli yıldızın Florya’ya ayak basacağına inanıyor. Banega ile anlaşıldığını belirten Galatasaraylı yöneticiler, Sevilla Sportif Direktörü Monchi’nin “Banega takımda kalacak, satılık listesinde değil” şeklinde açıklamalarını için “Monchi de kulübünün menfaatlerini düşünmek zorunda. O yüzden böyle açıklamalar yapması normal” dedi.

Fernando köpürdü

Banega transferinde takasta kullanılacak Fernando Reges takımla çalışmalara katılırken geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı kulübü karşısına aldığına dair çıkan haberlere çok sinirlendi. Sarı-kırmızılı forması giymekten her zaman onur duyduğunu belirten Brezilyalı “Bu haberleri kim medyaya aktarıyor” diye serzenişte bulundu.

ASLAN’A ALIŞIYOR

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Valentine Ozornwafor, test edilmeye başladı. Nijeryalı futbolcunun geleceği kamptaki performansına bağlı olurken ilk çalışmalarda gayet başarılı bulundu. Ozorwafor da yavaş yavaş yeni takımına alışmaya başladığını söyledi.

TERİM’İ SEVİNDİRDİ

Galatasaray’da iki sezondur takıma büyük katkı veren Ryan Donk, bu sezonu da hızlı açtı. Antrenmanlarda çok diri olan Hollandalı futbolcu, hocası Fatih Terim’den de takdir aldı. Terim’in jokeri olan başarılı isim, forma için en güçlü adaylardan biri olduğunu gösterdi.

YENİ OZAN KABAK MI?

Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, altyapıdan takıma kazandırılan isimlerden 20 yaşındaki Gökay Güney’den bu sezon çok şeyler bekleniyor. Fiziksel durumu teknik direktör Fatih Terim tarafından takdir edilen savunmacıdan, Ozan Kabak gibi bir çıkış bekleniyor.