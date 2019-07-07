Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aytemiz Alanyaspor'dan devre arasında Sassuolo'ya giden, orada gösterdiği performans sonrası da Juventus'a 18 milyon eruoya transfer olan Merih Demirel'in transferinden Fenerbahçe'de pay alacak.

TRANSFER BEDELİNİN %1,5'U DAYANIŞMA KATKI PAYI FENER'E

Başarılı savunma oyuncusu Merih Demiral'ın transferinden oyuncuyu altyapısından çıkaran Fenerbahçe yetiştirme bedeli almayacak. Ancak transfer bedelinin %1,5'u kadar dayanışma katkı payının Fenerbahçe'ye ödeneceği öğrenildi.

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