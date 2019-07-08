Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pehlivan… Pehlivan…” ile başlayan ve altın kemer ile son bulan bir süreç Kırkpınar... 658. Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Altın Kemer Ali Gürbüz’ün oldu. Festival havasında geçen tarihî organizasyonda finalin adı konmuştu: Orhan Okulu-Ali Gürbüz. İkisi de Antalya başpehlivanıydı. 2011-12 yıllarının başpehlivanı Ali Gürbüz, yarı final mücadelesinde başpehlivan Hamza Köseoğlu’nu yenerek, 2015 ve 2018 başpehlivanı Orhan Okulu ise 2009-2010 yılları Kırkpınar birincisi Mehmet Yeşil Yeşil’i geçerek, finale kalmıştı. Ki, Orhan Okulu’nun cuma gününe kadar kulübü yoktu ve ASKİ ona sahip çıkmıştı. İşte böyle bir atmosferde finale kadar gelebilmek önemli bir başarıydı Okulu adına.

PASİF GEÇEN FİNAL

Merhum Kırkpınar Ağası Hüseyin Şahin tarafından 25 sene evvel başlatılan dev Türk bayrağı geleneği, bu yıl da sürdürüldü. Ali Gürbüz (1,97) boyu gereği rakibine tepeden bakan bir görüntü içindeyken (1,78) Okulu alttan çalıştı! Kontrollü devam eden güreşlerde iki tarafa da pasif güreştikleri gerekçesiyle “ihtar” aldı. İki taraf da işi ‘altın puanla’ bitirmek istiyor gibiydi. Hakemler normal süre bitiminde su içtikleri ve üstlerine döktükleri gerekçesiyle iki pehlivana da sarı kart gösterdi. Beklendiği gibi altın puan bölümü oldukça hareketliydi. Paçasını kaptıran Ali Gürbüz, harika bir kontrayla Okulu’nun oyununu bozup galip gelmesini bildi ve üçüncü defa altın kemeri kazandı.

BABAM İÇİN…

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz: "Herkes şunu iyi bilsin, ben savaşırım, asla pes etmem! Bu kemeri rahmetli babam için aldım. Zor yollardan, dar yollardan, karanlıktan çıktık da geldik" dedi.

SELİM YİNE KAZANDI

Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin gelecek yıl güreş ağalığını Trabzonlu Seyfettin Selim kazandı. İhaleye tek başına katılan iş adamı Selim, 222 bin liradan açılan ağalığı 661 bin liraya aldı. İki altın kemerli Seyfettin Selim, Kırkpınar ağalığını severek isteyerek yapmak isteyen ağa adayı çıkana kadar ağa olmaya devam edeceğini söyledi. Ağa davul zurna ile meydanı dolaştı, seyircileri selamladı.