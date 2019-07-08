Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da öncelikli gündem Ever Banega... Sevilla’da ter döken Arjantinli oyuncu konusunda sıkı pazarlıklar olmuş ve önemli mesafe alınmıştı. Transferdeki kilit isim ise Fernando Reyes’ti. Sevilla’da özellikle de sportif direktör Monchi, Brezilyalı orta sahada ısrarcıydı. Fernando da kulüplerin anlaşması halinde İspanya’ya sıcak bakıyordu. Ancak son yaşananlar takas planında değişimi beraberinde getirdi. Sebebi ise teknik direktör Fatih Terim’in orta sahayı güçlü tutma isteği ve Fernando’yu kolay kolay bırakmama düşüncesi...

PAKETE EKLENDİ

Tecrübeli teknik adam Fernando’nun takasta kullanılması halinde o bölgeye benzer ayarda bir oyuncu alınmasını yönetime bildirdi. Bunun üzerine İspanyol ekibiyle yapılan görüşmelerdeki paket öneri revize edildi. Banega ile her konuda anlaşan ve kulübünü ikna etmeye çalışan sarı-kırmızılı yönetim, Diagne’nin satışı halinde gelecek paranın bir kısmını Banega için ödemeyi planladı. Ancak Sevilla, Fernando’da çok ısrar edince bonservisi İspanyol takımında olan 30 yaşındaki orta sahası Roque Mesa’nın da pakete dâhil edilmesi gündeme geldi. Görüşmeler devam ediyor.

Aç Aslan Babel

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Ryan Babel, dün takımla çalışmalara katıldı. Hollandalı oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Sezona bugün başladım. Harika bir sezon için hazırım ve açım” ifadelerini kullandı ve Aslan figürlü bir foto kullandı.

EFSANE ANILDI

Galatasaray’ın efsane kalecisi Turgay Şeren vefatının üçüncü yıl dönümünde yâd edildi. Resmî siteden “Unutulmaz kalecimiz, kaptanımız, teknik direktörümüz ve efsanemiz Turgay Şeren’i aramızdan ayrılışının üçüncü yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz” denildi.

GENÇLERE TAVSİYE

Galatasaray’da son 1,5 sezondur forma giyen ve çalışkanlığıyla herkesin sevgisini kazanan Yuto Nagatomo takım içerisinde bir ağabey gibi. Teknik ekip gençlerden Japon oyuncuyu örnek almasını istiyor. Yuto geçen sezon Donk’un performansını da artırmıştı.