Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta dertler bitmek bilmiyor. Transferde sessiz kalan, ekonomik problemlerle boğuşan, yüksek maliyetli oyuncuları bir türlü gönderemeyen siyah-beyazlılar şimdi de en önemli oyuncusunu kaybetme korkusu yaşıyor. İtalya Serie A’ya 7 sezon sonra yeniden yükselmeyi başaran Lecce, bir süredir Burak Yılmaz’ı transfer etmek için girişimlerde bulunuyordu. Sarı-kırmızılı ekibin Sportif Direktörü Mauro Meluso, 20 gün önce İstanbul’a gelmiş ve Beşiktaşlı idarecilerle golcü oyuncunun transferi için görüşmüştü. Ancak Meluso’nun, bonservis bedeli ödenmeden transferi gerçekleştirme çabaları sonuçsuz kalmıştı. Lecce buna rağmen pes etmedi.

TEKLİF AZ AMA...

Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’tan alacakları olmasını fırsat bilen Lecce, bonservis bedeli ödemeye yanaşmıyordu. Mauro Meluso’nun golcü oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmeyle birlikte transfer yeni bir boyut kazandı. Bu görüşmeden sonra Burak Yılmaz’ın, Lecce’de oynamayı kabul etmesi üzerine sarı-kırmızılılar yeniden harekete geçti. Daha önce bonservis bedeli ödemeye yanaşmayan İtalyan ekibi, Burak Yılmaz’ın istekli olmasıyla 1,5 milyon avroyu gözden çıkardı. Beşiktaş’ın bu teklifi kabul etmesi düşünülmüyor. Ancak ayrılmak isteyen Burak Yılmaz’ın takımda kalmasının daha büyük huzursuzluğa yol açmasından endişelenen yönetim satışa mecbur kalabilir.

HEP TARTIŞILDI...

Geçtiğimiz sezonun devre arasından büyük tepkilere rağmen transfer edilen Burak Yılmaz, attığı gollerle taraftarların sevgilisi hâline gelmişti. Beşiktaş’a döndükten 10 sene sonra yarım sezon forma giyen golcü oyuncu eğer ayrılırsa yönetimi çok zor günler bekliyor olacak ve takıma kaliteli bir golcü bulmak için uğraş verilecek.

YENİ HEDEF SUZUKI

Geçen sezon Kagawa’yı kiralayan Beşiktaş, bir başka Japon oyuncuyu daha renklerine katmak için harekete geçti. Japon basınında yer alan haberlere göre; siyah-beyazlılar, Kashima Antlers forması giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Yuma Suzuki için transfer teklifi yaptı. Belçika ekibi St. Truiden’in de Japon oyuncuyu istediği ancak Beşiktaş’ın teklifinin daha iyi olduğu belirtildi.